Kuru Otlar Üstüne Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kuru Otlar Üstüne vizyon tarihi merak ediliyor. Filmin oyuncularından Merve Dizdar başarılı performansıyla 76. Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu ödülü' alırken film, 'Altın Palmiye' için favoriler arasında gösteriliyor. Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmiyle dünya çapında adından sıkça söz ettirirken filmin konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi gibi detaylar sorgulanmaya başladı. İşte Kuru Otlar Üstüne filmi hakkında detaylar...
Fransa'da 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üzerine' filminde rol alan Merve Dizdar, 'en iyi kadın oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Merve Dizdar, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada 'Hayatı için savaşan ve birçok zorluğun üstesinden gelen birini' oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."
Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.
Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim Erdem
Şenocak - Tolga Yüksel
Aksu - Vahit Münir Can
Cindoruk - Feyyaz Onur
Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir
Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Polis S.
Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime
Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz belli olmadı.
Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.