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Kuru Otlar Üstüne Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

27.05.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek, sorusu sıklıkla sorgulanıyor. Türk sinemasının en önemli yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmiyle 76. Cannes Film Festivali'nde adından sıkça söz ettirdi. Öte yandan film, seyirciler tarafından 11 dakika ayakta alkışlandı. Peki, Kuru Otlar Üstüne ne zaman vizyona girecek? Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kuru Otlar Üstüne Türkiye'de ne zaman vizyona girecek? Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kuru Otlar Üstüne vizyon tarihi merak ediliyor. Filmin oyuncularından Merve Dizdar başarılı performansıyla 76. Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu ödülü' alırken film, 'Altın Palmiye' için favoriler arasında gösteriliyor. Nuri Bilge Ceylan, Kuru Otlar Üstüne filmiyle dünya çapında adından sıkça söz ettirirken filmin konusu, oyuncuları ve vizyon tarihi gibi detaylar sorgulanmaya başladı. İşte Kuru Otlar Üstüne filmi hakkında detaylar...

'EN İYİ KADIN OYUNCU' ÖDÜLÜ!

Fransa'da 76'ncı Cannes Film Festivali'nde Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Kuru Otlar Üzerine' filminde rol alan Merve Dizdar, 'en iyi kadın oyuncu' ödülüne layık görüldü.

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Merve Dizdar, ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada 'Hayatı için savaşan ve birçok zorluğun üstesinden gelen birini' oynadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerim ve Türkiye'de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum."

KURU OTLAR ÜSTÜNE KONUSU

Samet, Doğu Anadolu'nun ücra bir köyünde dört yıl zorunlu görev yaptıktan sonra İstanbul'a tayin edilme hayali kuran genç bir öğretmendir. Ancak meslektaşı Kenan ile birlikte iki kız öğrenci tarafından asılsız bir şekilde tacizle suçlanınca Samet'in hayalleri paramparça olur. Yaşadığı sıkıntıların üstesinden gelmesine yardımcı olabilecek başka bir öğretmen olan Nuray ile tanışınca işler değişir.

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KURU OTLAR ÜSTÜNE OYUNCULARI

Deniz Celiloğlu - Samet

Merve Dizdar - Nuray

Musab Ekici - Kenan

Ece Bağcı - Sevim Erdem

Şenocak - Tolga Yüksel

Aksu - Vahit Münir Can

Cindoruk - Feyyaz Onur

Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir

Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü

Cengiz Bozkurt - Polis S.

Emrah Özdemir - Çavuş

Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime

Elit Andaç Çam - Firdevs

Nalan Kuruçim - Kevser

Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan

Eylem Canpolat - Halime

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KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Kuru Otlar Üstüne filmi 12 Temmuz'da Fransa'da vizyona girecek. Türkiye vizyon tarihi ise henüz belli olmadı.

KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da gerçekleştirildi.

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