Kuruluş Osman 109. bölüm fragmanı! Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? "Osman oradan sağ çıkamaz"

Kuruluş Osman'ın yönetmenliğini Metin Günay, senaristliğini ise Mehmet Bozdağ üstlenmiştir. Bozdağ Film imzalı dizi, tarih, aksiyon, macera, kurgu ve drama türünü ele alıyor. Kuruluş Osman dizisi, 2014-2019 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinin devamı niteliğinde çekilmiştir. Dördüncü sezonuyla yayın hayatına devam eden Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı belli oldu. İşte yaşanacaklar...

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Osman Bey'e karşı kurulan şer cephesi

Osman Bey ve Alpleri, Turgut Bey'den kaleyi almak için, koçbaşları ve kuşatma silahlarıyla İnegöl'e gelmiştir. İnegöl'de kendisini Turgut Bey dışında Kantakuzenos ve İsmihan Sultan'ın da beklediğini görür. Osman Bey, kendisine kurulan şer cephesine karşı nasıl bir hamle yapacak?

Osman Bey, iki devlete karşı

Ortaya bir anlaşma masası kurulmuştur… Osman Bey; İsmihan Sultan tarafından Selçuklu, Kantakuzenos tarafından ise Bizans Devletleri arasında sıkıştırılmak istenmektedir… Osman Bey'den Ertuğrul Gazi'den bu edilmiş canla, şehit kanlarıyla yana elde edilmiş bütün kaleler ve mülkler istenmektedir. Bu isteklere karşı Osman Bey'in tavrı nettir: "Kanla alınan yalnızca kanla verilir!"

İsmihan Sultan, Osman Bey'den kaleleri alabilecek mi?

Herkes gibi, Olof da Osman Bey'in kaleleri öyle kolay vermeyeceğini düşünmektedir. Olof, hamlesini yapmadan önce İsmihan Sultan'la görüşecektir… Olof, Osman Bey'i durdurabilecek midir? Osman Bey, içine çekildiği bu cendereden nasıl çıkacaktır? Osman Bey, kale ve hisarları İsmihan Sultan'a verecek midir?

Osman Bey, Sultan Mesut'u tahta geçirmek için harekete geçer

Osman Bey, İsmihan Sultan'ı devirmenin tek çaresinin, Konya'ya gidip, Sultan Mesut'u tahta geçirmek olduğunu bilmektedir. Bunun için Alpleriyle Konya yoluna çıkarlar… Ancak Osman Bey'in hesaba katmadığı bir nokta vardır… İsmihan Sultan, Konya'yı Moğol komutana bırakarak ayrılmıştır. Sultan Mesut'u kurtarmak için Konya'ya gelen Osman Bey'i bekleyen büyük tehlike nedir?

Bengi Hatun intikam peşinde

İsmihan Sultan ve Bengi Hatun ittifakı kurmuşlardır. Bengi Hatun, kızı düğün toyundan kaçırılınca el aleme rezil olmuştur. Bunu yaşayan Bengi Hatun, Kayı Hatunları'ndan intikamını almadan durmayacaktır. İsmihan Sultan ve Bengi Hatun, Yenişehir Konağı'nda nasıl ağırlanacaktırlar? Yavaş yavaş artan gerilimin sonu nereye varacaktır?

Bala ve Malhun hatunlar, Bengi Hatun'la karşı karşıya

Alçiçek, düğün toyundan kaçırılmıştır. Bengi Hatun, Öktem Bey ve Alplar, Alçiçek'i almak için Yenişehir'e baskın yaparlar. Artık pusatlar çekilmiştir… Alçiçek'i geri götürebilecekler midir? Osman Bey'in yokluğunda Bala ve Malhun Hatunlar, Öktem Bey ve Bengi Hatun'u durdurabilecek mi?

KURULUŞ OSMAN 109. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman Bey Sultan Alaeddin ile karşı karşıya

Osman Bey, Konya'da Sultan Mesud'u bulmaya niyetlenmişken İsmihan Sultan'ın buyruğuyla yakalanmıştır. Bayındır Bey'in gerçek yüzünü de iyice gören Osman Bey Moğollar'ın ipi boynuna geçirilmişken o cendereden nasıl kurtulacaktır? Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir. Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır. Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır. Ta ki hakikat ortaya çıkana kadar. Osman Bey hakikati ortaya çıkarabilecek midir? Osman Bey, İsmihan Sultan'ı durdurabilecek midir?

İsmihan Sultan'ın ''öldürün'' emri!

İsmihan Sultan bir yandan Osman Bey'i öldürtme emri verirken kendisi de Yenişehir'i ele geçirme planlarını devreye sokmaktadır. Öte yandan İsmihan Sultan, Bala Hatun ile Malhun Hatun arasına nifak sokmaya kararlıdır. İsmihan Sultan; Bala ve Malhun Hatunları birbirlerine düşürebilecek midir?

İsmihan Sultan'ın kıtlık planı!

Osman Bey'in Konya'da olduğu haberi Kantakuzenos'a ulaşmıştır. Osman Bey'in Konya'dan sağ çıkamayacağını uman Kantakuzenos her ihtimali gözetmektedir. İsmihan Sultan'ın Yenişehir'de çıkartmaya uğraştığı kıtlık Kantakuzenos'u hangi hamleyi yapmaya itecektir?

Yenişehir ayaklanıyor, Malhun Hatun ne yapacak?

Yenişehir'de ahali galeyana gelmiştir bile. Malhun Hatun, kıtlıkla karşı karşıya kalan Yenişehir'i içinde bulunduğu çıkmazdan nasıl kurtaracaktır? Öte yandan Konur Alp ise ifşa olmuştur. İsmihan Sultan, Konur'a ne yapacaktır?



