KURULUŞ OSMAN 139. BÖLÜM İZLE! Kuruluş Osman dizisi yeni bölüm konusu nedir? İşte son bölüm özeti

Kuruluş Osman 139. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar hızlandı. Her çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi heyecan dolu sahneleriyle dikkat çekmeyi başarıyor. Kuruluş Osman'nın 5. sezonu 4 Ekim 2023 Çarşamba akşamı başladı. Dizi, yeni bölümü olan 139. bölümü ile 6 Aralık Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşacak. İşte Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümde yaşanacaklar.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kuruluş Osman her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kuruluş Osman dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kuruluş Osman dizisinin 138. bölümünde;

Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelip baskın verirken, Yakup Bey'in hayatı tehkikeye girer.

Karacelasun, kardeşi Akcelasun'un intikamını almak için Uçlar'a gelmiştir. Karacelasun, Üstat Gera ile karşılaşır. Üstat Gera ve Karacelasun ittifak edecek midir? Birbirlerine şartları ne olacaktır?

Orhan Bey ve Holofira'nın aşkı gitgide büyümektedir. Fakat Malhun Hatun'un bir hamlesi Holofira'yı oldukça üzer. Bu hamle nedir?

Alaeddin Bey ve Gonca Hatun birbirleriyle kılıç kılıca gelirler. İkili birbirine neyin hesabını sormaktadır?

Karacelasun ve nökerleri Uç Pazar'a baskın verir. Mehmet Bey olay üzerine çok öfkelenir. Her şeyden Osman Bey'i sorumlu tutar. Baskında Uç Pazar'da verilen kayıp çok mu fazladır? Baskında kimler zarar görecektir?

Osman Bey büyük bir tehlike olduğunun farkındadır. Fakat "Korku Müslüman toprağında yaban ot gibidir asla yeşermez amma eğer ki yeşertmeye çalışırlarsa buna da asla müsaade etmeyiz!" diyerek düşmana fırsat vermeyeceklerini ortaya koyar!

Yakup Bey o esnada Türkmen Bey'leriyle toplanmıştır. Ne Moğol'a ne de Bizans'a göz açtırmayacaklardır. Fakat biatını geri aldığı için Osman Bey bu toplantıda yoktur. Osman Bey; Moğollar'ın, Türkmen Beylerinin, kendisinin ve de Yakup Bey'in peşinde olduğunun farkındadır. Saadet Hatun'a Yakup Bey'in nerede olduğunu sorar. Yakup Bey'in canı tehlikededir.

Osman Bey ve alpları Moğollar'ın tuzaklarını bozmak için çıktıkları yolda tuzaklarla karşılaşırlar. Yakup Bey ve Türkmen Bey'leri de Karacelasun'un pususuna uğramıştır.

Osman Bey ve alpları Yakup Bey'leri kurtarabilecekler midir?

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM KONUSU

Kuruluş Osman dizisinin 139. bölümünde;

Osman Bey, Yakup Bey'leri Karacelâsun'dan kurtarmıştır. Osman Bey, Yakup Bey'e derdinin İslâm davası olduğunu ifade eder. Yakup Bey bu çıkış karşısında ne yapacaktır?

ORHAN BEY'İN VAZİFESİ!

Karacelasun intikamını almakta kararlıdır. Osman Bey'e karşı yeni bir planı vardır. Osman Bey ise Orhan Bey'i vazifelendirir. Orhan Bey Karacelasun'u alt edebilecek midir?

GONCA'NIN DURUMU AĞIRLAŞIYOR

Gonca Hatun'un durumu iyice ağırlaşmıştır. Alaeddin, Mehmet şifayı bulmak için yola düşmüşlerdir. Bir yandan şifayı ararlarken karşılarına Haçlı askerleri çıkar. Mehmet ve Alaeddin şimdi ne yapacaktır? Yakup Bey, Gonca'nın durumundan haberdar olmuştur. Eğer ona bir şey olursa Moğol'dan da Kayı'dan da hesabını soracağını söyler.

ALAEDDİN BEY'İN ZORLU MÜCADELESİ!

Uç Pazar'da zehirlenen yaralılar bir bir ölmektedir. Alaeddin Bey şifa için denemelere devam eder. Fakat hiçbir şey kar etmez, çaresizlik içindedir. Alaeddin Bey şifayı bulabilecek midir?

ÇOCUK CERKUTAY YAŞAYACAK MI?

Cerkutay acıyla oğlunu kucaklamıştır. Ülgen Hatun da perişandır. Çocuk Cerkutay'ın minik bedeni bu zehre karşı direnebilecek midir?

YAKUP BEY'İN CERKUTAY HAMLESİ!

Yakup Bey, Cerkutay'ı Osman Bey'e karşı doldurur. Başlarına gelen bütün felaketlerin sebebi Osman Bey'dir. Yakup Bey, Cerkutay'ı doldurarak neyi hedeflemektedir? Osman Bey'e karşı nasıl bir planı vardır?

HAİN VASİLİS!

Vasilis'in hain olduğu ortaya çıkar. Vasilis ise Yakup Bey'e sığınır. Her şeyin Osman Bey'in oyunu olduğunu söyler. Yakup Bey küplere biner. Osman Bey, gayrı hesap verecektir. Vasilis'in iftirasının sonu nereye varacaktır? Osman Bey ve Yakup Bey'in arasındaki gerilimin sonu ne olacaktır?

KURULUŞ OSMAN 139. BÖLÜMÜ İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 139. bölümü ATV ekranlarının yanı sıra ATV'nin resmi internet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.







