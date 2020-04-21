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Kuruluş Osman 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey ve Balgay ittifakı Alişar ve Dündar'a karşı!

DİZİ HABERLERİ  | 21.04.2020 22:44 | Son Güncelleme

Sezonun reyting rekortmeni dizisi ‘Kuruluş Osman’ın 22 Nisan Çarşamba saat 20:00’de ATV’de ekrana gelecek sürprizlerle dolu onsekizinci bölümünün ikinci fragmanı yayınlandı. Kuruluş takipçileri arasında hayli merak uyandıran fragman, Osman Bey, yeni yoldaşını da müjdeledi.

atv'nin sezona damga vuran yapımlarından Kuruluş Osman dizisinin 18. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesine mani olarak Moğol-Bizans ittifakına engel olan Osman Bey, Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın ittifakına karşılık Balgay’la birlikte hareket etmek zorunda kalır. Aksakallılarla buluşan Osman, Moğol-Bizans ittifakındaki yeni gelişmeleri öğrenirken, Kayı uluğlarından biri olan yeni yoldaşının müjdesini de alır.

Dündar, Alişar’la yaptığı plan uyarınca Kayı Obası’na giderek Gündüz Bey’den af diler. Osman Bey, Prenses Adelfa’yı koruma görevini Bala Hatun’a verir.

Osman Bey; Moğol-Bizans ittifakının yeni hamlesine karşılık verip Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Gündüz Bey, af dileyen Dündar’a nasıl yanıt verecek? Bala Hatun ve Prenses Adelfa arasında neler yaşanacak?

Tüm bu sorular çarşamba akşamı 20:00’de ATV ekranında yanıt bulacak.

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