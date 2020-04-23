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Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! "Obayı birbirine katıp beyliğini geri alacağız" Kuruluş Osman 18. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 23.04.2020 00:40 | Son Güncelleme

Reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman 18. son bölümüyle ekrana geldi. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı Kuruluş Osman'ın 19. yeni bölüm fragmanı da ATV tarafından yayınlandı. Sevilen dizide Balgay düşmanlığını gizleyerek Osman Bey ile ittifak yaptı. Ancak Osman'ı devirmek için plan yapan Alişar'ın "Obayı birbirine katıp beyliğini geri alacağız. Bu işi bir kerede bitireceğiz" sözleri Dündar'ı memnun ediyor. İşte Kuruluş Osman 19. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman, merakla beklenen 19. yeni bölümüyle 29 Nisan Çarşamba akşamı ATV ekranlarında olacak. Kuruluş Osman'da Alişa ve Dündar'a karşı Osman Bey ve Balgay zorunlu bir ittifak yapmak zorunda kaldı. Osman Bey ile ittifak yapan Balgay ise gerçek niyetini adamlarına açıkladı. Anlaşmaya rağmen düşmanlığını sürdüren Balgay'ın "Osman ya bize biat edecek yada eceline" sözleri dikkat çekti.

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KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

Geyhatu’nun Bizans prensesi Adelfa ile evlenmesine mani olarak Moğol-Bizans ittifakına engel olan Osman Bey, Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın ittifakına karşılık Balgay’la birlikte hareket etmek zorunda kalır. Aksakallılarla buluşan Osman, Moğol-Bizans ittifakındaki yeni gelişmeleri öğrenirken, Kayı uluğlarından biri olan yeni yoldaşının müjdesini de alır.

Dündar, Alişar’la yaptığı plan uyarınca Kayı Obası’na giderek Gündüz Bey’den af diler. Osman Bey, Prenses Adelfa’yı koruma görevini Bala Hatun’a verir.

Osman Bey; Moğol-Bizans ittifakının yeni hamlesine karşılık verip Geyhatu’yu arkasına alan Alişar ve Dündar’ın kurduğu oyunu bozabilecek mi? Gündüz Bey, af dileyen Dündar’a nasıl yanıt verecek? Bala Hatun ve Prenses Adelfa arasında neler yaşanacak?

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