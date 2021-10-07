Kuruluş Osman 3. sezon 65. bölümde Osman Bey'in oğlu Orhan'a kavuştu! Kuruluş Osman 66. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Nurettin Sönmez, Erkan Avcı gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 23 Haziran Çarşamba akşamı ekrana gelen 64. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Sevilen dizi 3 aylık aranın ardından, 6 Ekim Çarşamba akşamı 3. sezonuyla ekranlara döndü. Kuruluş Osman'ın 13 Ekim'de ekrana gelecek olan 66. yeni bölümünden de ilk fragman seyirciyle buluştu.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Orhan'ın doğumu bütün Kayı Obası'nı ve bölgedeki Türkmenleri sevince boğmuştur.Osman Bey'in beyliği günden güne büyürken bölgedeki etkisi sonucunda düşmanları da büyümektedir.

Osman Bey'in yeni hamlesi sadece İnegöl Tekfuru Aya Nikola'nın değil; Harmankaya Tekfuru Mikhael Kosses ve Bilecik Tekfuru Rogatus Laskaris'in yanı sıra Bizans İmparatoru ve Katolik dünyasının da karşısına çıkmasına neden olur.

Öte yandan Osman Bey, Bala Hatun'un gebeliğini sır gibi saklarken, bu haber Malhun Hatun'a ulaşır.



Malhun Hatun'un tepkisi iki hatun arasındaki ilişkiyi kökünden sarsacaktır.



