Kuruluş Osman 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey ant içiyor: "Diriliş ateşini yakacağım"

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 4. bölümüyle 11 Aralık Çarşamba akşamı ATV'de ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarıyor.

Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenmeye çalışıyor. Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesiyor. Bunun karşılığında Batur Alp, kafesli çadıra hapsediliyor. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ise beklenmedik bir hamle yapıyor.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen Kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.