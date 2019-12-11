Kuruluş Osman 4. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Osman Bey ant içiyor: "Diriliş ateşini yakacağım"

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Aslıhan Karalar gibi isimlerin yer aldığı Kuruluş Osman dizisi 4. bölümüyle 11 Aralık Çarşamba akşamı ATV'de ekrana gelecek. Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, Yannis, kanlı planını hayata geçirerek göl kenarındaki pazarı basıp, Edebalı'nın kızını kaçırmayı başarıyor.
Bu iş için taşeron olarak Katalan savaşçıları kullanan Yannis, Bala Hatun'dan istediklerini öğrenmeye çalışıyor. Osman ise esiri Teokles'i kaçıran Batur Alp'a oba meydanında ceza kesiyor. Bunun karşılığında Batur Alp, kafesli çadıra hapsediliyor. Kafesli çadırda pazar baskınını ve Bala Hatun'un kaçırıldığını öğrenen Osman ise beklenmedik bir hamle yapıyor.
Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi. Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen Kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.
Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü.
Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos)
Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.
Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır.
Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.
Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.
Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.
Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.
Bamsı karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuş Nurettin Sönmez, ‘Kuruluş Osman’ kadrosunda da yer alırken, Dündar karakterini Ragıp Savaş, Alişar karakterini ise Saruhan Hünel canlandıracak.
Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman’ın çekimleri Beykoz’a bağlı Riva’da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
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