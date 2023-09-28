Kuruluş Osman 5.sezonu ne zaman başlayacak, hangi tarihte? ATV Kuruluş Osman yeni sezon tarihi

Kuruluş Osman yeni sezon tarihi internette araştırılıyor. Mustafa Şevki Doğan'ın yönetmenliği üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin 5. sezonu da ATV izleyicisini ekran başına kilitleyecek.İşte, Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Seda Yıldız, Özge Törer gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon tarihi...

KURULUŞ OSMAN 5. SEZON NE ZAMAN?

Kuruluş Osman dizisinin 5. sezonu heyecan dolu olacak.

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon ilk bölümü 4 Ekim 2023 tarihinde ekrana gelecek.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMÜ İÇİN GERİ SAYIM

Kuruluş Osman 131. bölümüyle 5. sezonunu açılışını 4 Ekim 2023 tarihinde yapacak.

KURULUŞ OSMAN DİZİSİNE YENİ OYUNCULAR!

Öte yandan Kuruluş Osman'ın yeni sezonundan ilk görüntüler paylaşıldı. Kuruluş Osman'ın tanıtımında; merakla beklenen Osman Bey'in oğulları Orhan Bey ve Alaeddin Bey ile Yunus Emre karakterlerine hayat veren Emre Bey, Ömer Faruk Aran, Gökhan Atalay başta olmak üzere diziye yeni katılan oyuncular Emre Dinler, R. Aybars Düzey, Belgin Şimşek ve Tezhan Tezcan da yer aldı.





