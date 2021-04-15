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Kuruluş Osman 54. son bölümde Dündar Bey öldü! Ragıp Savaş diziden ayrıldı! Kuruluş Osman 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

15.04.2021 01:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman 54. son bölümüyle nefesleri kesti. Burak Özçivit'in başrolde oynadığı dizinin son bölümünde, Osman Bey hainlik yapan Dündar Bey'i öldürdü. Kuruluş Osman'da Dündar Bey'i canlandıran ünlü oyuncu Ragıp Savaş da son bölümle birlikte diziye veda etti. Dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ ise Ragıp Savaş'a veda mesajı paylaştı. Kuruluş Osman'ın 55. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Kuruluş Osman 54. son bölümde Dündar Bey öldü! Ragıp Savaş diziden ayrıldı! Kuruluş Osman 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer ve Tamer Yiğit gibi isimlerin paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, 14 Nisan Çarşamba akşamı 54. son bölümüyle ekrana geldi.

DÜNDAR BEY HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmetti.

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kayı Obası'ndaki bu iç hesaplaşmadan faydalanmak isteyen Nikola, Söğüt'e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa'nın ajanlarının sağladığı istihbaratla Söğüt'ün altına kazılmış tünelleri kullanmayı hedefleyen Nikola, Togay'ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi hedeflemektedir.

TOGAY UÇ BÖLGESİNE DÖNÜYOR

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyar!

MALHUN HATUN, OSMAN BEY'LE ARASINI NASIL DÜZELTECEK?

Osman Bey, Dündar Bey'in cezasını nası kesecek? Osman Bey'in Papa'nın ajanları ile ilgili kararı ne olacak? Aygül Hatun, babasından nasıl hesap soracak? Savcı Bey, Bayhoca'nın intikamını almak için ne yapacak? Obasını hainlerden temizleyen Osman Bey nasıl bir oyun kuracak? Nikola, Söğüt'e düzenleyeceği saldırıda başarıya ulaşabilecek mi? Hazal Hatun'un akıbeti ne olacak? Malhun Hatun, Osman Bey'le arasını düzeltmek için ne yapacak? Uç bölgesine dönen Togay'ın yeni planı ne?

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atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit Ragıp Savaş
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