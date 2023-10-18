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KURULUŞ OSMAN bu akşam yok mu, neden yok? KURULUŞ OSMAN yeni bölüm ne zaman? 18 Ekim 2023 ATV yayın akışı

18.10.2023 21:15 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman dizisi neden yok, sorusuna dair araştırmalar yoğunlaştı. 2019 yılı Kasım ayında yayın hayatına başlayan Kuruluş Osman dizisi 4 Ekim Çarşamba akşamı beşinci sezonu ile kaldığı yerden devam ediyor. ATV'nin 18 Ekim 2023 tarihli yayın akış listesinde Kuruluş Osman dizisi yer almadı. Peki, Kuruluş Osman bu akşam yok mu, neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kanalın 18 Ekim Çarşamba gününe ait yayın akışında Kuruluş Osman'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Kuruluş Osman dizisi neden yayınlanmıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 18 Ekim 2023 ATV yayın akışı...

KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi çarşamba günleri yayınlanmakta. Dizi, 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Kuruluş Osman dizisinin Milli Yas nedeniyle ekranlara gelmedi.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin 18 Ekim 2023 Çarşamba tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Kuruluş Osman'ın eski bölümü ekranlara gelecek.

kuruluş osman yüz otuz üç

Kuruluş Osman dizisi yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.

18 EKİM 2023 ATV YAYIN AKIŞI

19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman -eski bölüm
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı

Günün Magazin olayları


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