KURULUŞ OSMAN bu akşam yok mu, neden yok? KURULUŞ OSMAN yeni bölüm ne zaman? 18 Ekim 2023 ATV yayın akışı

Kuruluş Osman'ın yeni bölümüne ilişkin sorgulamalar yoğunlaştı. Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman, her çarşamba akşamı ATV'de yayınlanıyor. Kanalın 18 Ekim Çarşamba gününe ait yayın akışında Kuruluş Osman'ın yer almadığı fark edildi. Peki, Kuruluş Osman dizisi neden yayınlanmıyor? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte 18 Ekim 2023 ATV yayın akışı...
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi çarşamba günleri yayınlanmakta. Dizi, 18 Ekim 2023 Çarşamba akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Kuruluş Osman dizisinin Milli Yas nedeniyle ekranlara gelmedi.
ATV'nin 18 Ekim 2023 Çarşamba tarihli yayın akışına göre, saat 20.00'da Kuruluş Osman'ın eski bölümü ekranlara gelecek.
Kuruluş Osman dizisi yeni bölümünün ise önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman -eski bölüm
00:20 Ateş Kuşları
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Bir Küçük Gün Işığı