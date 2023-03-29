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Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? İşte ATV yayın akışı

29.03.2023 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman Atv'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizilerinden biri. Dizi her bölümüyle izleyenleri ekranlara kilitlemeyi başarıyor. Burak Özçivit'in başrolünde yer aldığı tarihi dizi Çarşamba akşamları sevenlerinin karşısına çıkıyor. Kuruluş Osman dizisinin 29 Mart günü yayın akışında yer almaması ise izleyenlerin dikkatini çekti. Peki Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? İşte ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bugün var mı, yok mu? Kuruluş Osman yeni bölüm neden yok? İşte ATV yayın akışı

Kuruluş Osman dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak edildi. Başrolünde yer alan Burak Özçivit’in Osman Bey karakterine hayat verdiği Kuruluş Osman her hafta çarşamba akşamları ekrana geliyor. 29 Mart ATV yayın akışının yayınlanmasının ardından izleyicilerin akıllarında soru işaretleri oluştu. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi ve merak edilenler...

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI, YOK MU?

İlgiyle takip edilen tarihi dizi Kuruluş Osman, bu akşam özel bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölüm yayınlanmayacak.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Burak Özçivit'in başrolü üstlendiği Kuruluş Osman dizisinin bu akşam yayınlanmayacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Özel bölüm ile bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, bir değişiklik olmazsa haftaya kaldığı yerden devam edecek.

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29 MART ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

· 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

· 13:00 atv Gün Ortası

· 14:00 Mutfak Bahane

· 16:00 Esra Erol'da

· 18:45 atv Ana Haber

· 19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

· 20:00 Kuruluş Osman - Özel Bölüm

· 22:00 Cumhurbaşkanı Özel

· 23:45 Bir Küçük Gün Işığı

· 02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur Özel

· 02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

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