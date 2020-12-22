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  4. Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in ölümü obayı yasa boğuyor! Tamer Yiğit ayrılıyor mu? İşte Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı!

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey'in ölümü obayı yasa boğuyor! Tamer Yiğit ayrılıyor mu? İşte Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı!

22.12.2020 22:01 | Son Güncelleme:
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ATV'de ekrana gelen ve başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın 39. yeni bölümünde flaş bir ayrılık yaşanacak. Kuruluş Osman'In yeni bölümünde Ertuğrul Bey yaşamını yitiriyor. Ertuğrul Bey rolünü canlandıran usta oyuncu Tamer Yiğit ise diziye veda ediyor. İşte Kuruluş Osman 39. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan Kuruluş Osman’ın 23 Aralık Çarşamba saat 20:00’de ATV’de ekrana gelecek 39. bölümünde, Ertuğrul Bey yaşamını yitiriyor. Ertuğrul Bey'in ölümü obayı yasa boğuyor.

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KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hasta yatağından kalkarak herkesi şaşırtan Ertuğrul Bey, topladığı toyla Osman Bey ve Savcı Bey arasındaki çatışmaya son verirken; kendisinden sonra kimin bey olacağına karar vermek üzere Aksakallılar’la bir araya gelir. Targun Hatun, Nikola’nın Kayı beylerini zehirlemesi için yaptığı planı Osman Bey’e anlatırken; Osman Bey Nikola’ya karşı zekice bir oyun kurar.

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Vasiyetini hazırlayan Ertuğrul Bey’in ölümü Kayı Obası’nda büyük bir acıya sebep olur. Kayı Obası beyini gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlarken; yeni beyin kim olacağı sorusu herkesin aklındadır.

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Kayı Obası’nın yeni beyi kim olacak? Ertuğrul Bey’in ölümü uçtaki dengeleri nasıl değiştirecek?

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Osman Bey, Nikola’ya karşı kurduğu oyunda başarılı olabilecek mi? Savcı Bey, beylik için nasıl bir hamle yapacak?

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Dündar Bey, beylik için adının geçmeyişi üzerine Hazal Hatun’la birlikte nasıl bir plan kuracak?

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Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’, ATV ekranlarında çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

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