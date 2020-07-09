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Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi rolünü kim oynayacak? Yeşilçam'ın usta ismi Kuruluş Osman'a katıldı!

DİZİ HABERLERİ  | 09.07.2020 22:36 | Son Güncelleme

Diriliş Ertuğrul'da Engin Altan Düzyatan'ın canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin yaşlılığını, Kuruluş Osman'da kimin oynayacağı belli oldu. Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'a katılarak Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini canlandıracağı iddiaları ortaya atılmış ancak ünlü oyuncu böyle bir gelişmenin olmadığını açıklamıştı.

Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi rolünü kim oynayacak? Yeşilçam'ın usta ismi Kuruluş Osman'a katıldı!

Burak Özçivit'in başrollerinde oynadığı Kuruluş Osman dizisi Eylül ayında yeni sezonuyla ekranlarda olacak. Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman dizisinde, Ertuğrul Gazi rolünü kimin canlandıracağı belli oldu.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi'nin yaşlanmış halini usta yeşilçam oyuncusu Tamer Yiğit canlandıracak. Yeşilçam'ın yakışıklı jönlerinden Tamer Yiğit ile imza aşamasına gelindi.

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Burak Özçivit, Aslıhan Karalar, Burak Çelik, Alican Albayrak, Emel Dede ve Ragıp Savaş'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Metin Günay'ın oturduğu Kuruluş Osman'ın çekimlerine Ağustos ayında başlanacak.


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