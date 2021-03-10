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Kuruluş Osman'daki Dündar kimdir?

10.03.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Kuruluş Osman'daki Dündar kimdir?

Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin amcası olan Dündar Bey, Kuruluş Osman dizisi ile gündeme geldi. Kayı boyunda hakkı olduğunu iddia eden Dündar, 90 yaşında yeğeni Osman Gazi tarafından öldürüldü.

Abisi Ertuğrul Gazi'nin ölümüyle birlikte yeğeni Osman Bey ile sürekli çekişme yaşayan Dündar Bey'in ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair çok farklı görüşler vardır. Dündar Bey'in nasıl öldürüldüğü hakkında kesin bir görüş olmamasına rağmen yeğeni Osman Gazi tarafından öldürüldüğü kesin olarak bilinmektedir.

KURULUŞ OSMAN'DAKİ DÜNDAR KİMDİR?

Dündar Bey, Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in amcasıdır.

Dündar Bey'in doğum tarihinin 1210 ya da 1212 olduğu düşünülmektedir. Ölümü ise 1300 ya da 1302'dir.

90 yaşına geldiğinde Osman Gazi yani yeğeni tarafından öldürülmüştür. bu durum, Osmanlı Devleti'ndeki kardeş katlinin ve taht kavgalarının başlangıcı olmuştur.

DÜNDAR BEY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Dündar Bey'in öldürülmesi konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre, Bilecik tekfurunun eğlencesine katılım gösteren Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince bu kişinin elini öpmek zorunda kalmış ve bu durumu gururuna yedirememiştir. Daha sonra Osman Gazi beyliğin başına geçince bu olayın intikamını almak istemiş ve Dündar Bey bu isteğe karşı çıkınca da Osman Gazi, amcasını yayının tahtası ile vurmuş ve amcasını öldürmüştür.

Bir başka rivayete göre de Dündar Bey ile Osman Gazi arasında her zaman çekişme olmuştur. Osman Gazi, beyliğin başına geçtiğinde de amcası Dündar Bey ile Bilecik tekfuru Osman Gazi'ye karşı bir suikast düzenlemiştir. Bu suikast girişimini öğrenen Osman Gazi de amcasını bizzat kendi elleri ile öldürmüştür.

Kuruluş Osman'daki Dündar kimdir?

RAGIP SAVAŞ KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Dündar Bey karakterini canlandıran Ragıp Savaş, 24 Ekim 1966'da İzmit'te dünyaya gelmiştir. İlk öğretimini İsmet İnönü İlkokulunda tamamlayan Savaş, Merkez Ortaokulu'nda orta okul eğitimini tamamlamış ve İzmit Lisesi'nden mezun olmuştur.

1986 senesinde Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan Ragıp Savaş, 1990'da bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun olmuştur.


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Osman Gazi Kuruluş Osman dizisi
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