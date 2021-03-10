Kuruluş Osman'daki Dündar kimdir?

Abisi Ertuğrul Gazi'nin ölümüyle birlikte yeğeni Osman Bey ile sürekli çekişme yaşayan Dündar Bey'in ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair çok farklı görüşler vardır. Dündar Bey'in nasıl öldürüldüğü hakkında kesin bir görüş olmamasına rağmen yeğeni Osman Gazi tarafından öldürüldüğü kesin olarak bilinmektedir.

KURULUŞ OSMAN'DAKİ DÜNDAR KİMDİR?

Dündar Bey, Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in amcasıdır.

Dündar Bey'in doğum tarihinin 1210 ya da 1212 olduğu düşünülmektedir. Ölümü ise 1300 ya da 1302'dir.

90 yaşına geldiğinde Osman Gazi yani yeğeni tarafından öldürülmüştür. bu durum, Osmanlı Devleti'ndeki kardeş katlinin ve taht kavgalarının başlangıcı olmuştur.

DÜNDAR BEY NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Dündar Bey'in öldürülmesi konusunda farklı rivayetler bulunmaktadır. Bir rivayete göre, Bilecik tekfurunun eğlencesine katılım gösteren Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince bu kişinin elini öpmek zorunda kalmış ve bu durumu gururuna yedirememiştir. Daha sonra Osman Gazi beyliğin başına geçince bu olayın intikamını almak istemiş ve Dündar Bey bu isteğe karşı çıkınca da Osman Gazi, amcasını yayının tahtası ile vurmuş ve amcasını öldürmüştür.