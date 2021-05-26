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Kuruluş Osman’dan duygulandıran fragman! | Bamsı Bey ölüyor mu?

26.05.2021 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, yeni bölüm fragmanı ile birçok izleyiciyi şaşırttı. ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’ın sevilen karakteri Bamsı Beyrek, ölecek mi? Her Çarşamba izleyici ile buluşan dizi, bu akşam yeni bölümü ile ATV’de!

Kuruluş Osman’dan duygulandıran fragman! | Bamsı Bey ölüyor mu?

İkinci sezonu ile izleyiciden büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman dizisinin yeni fragmanında, bir yanda Osman Bey’in düğünü yapılırken, diğer tarafta ise Togay, obaya baskın yapmak için hazırlanır. Bu baskın sırasında ise Bamsı Bey, ağır şekilde yaralanır.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜMDE NE OLUYOR?

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır. Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir. Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

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Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.


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Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi Burak Özçivit
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