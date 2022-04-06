Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir? İbrahim Fakih tarihte var mı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Basalak gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziye dahil olan İbrahim Fakih karakterine tarihte rastlanmıyor. Dizideki karakter Söğüt'e derviş kılığı ile gelen bir örgüt lideri olan casustur. İbrahim Fakih rolüne hayat veren Murat Serezli'dir. İşte Murat Serezli hakkında bilgiler...

MURAT SEREZLİ KİMDİR?

1969 İstanbul doğumlu Murat Serezli 52 yaşındadır. Ekranların tanınan simalarından biri olan Murat Serezli Metin Serezli ve Nevra Serezli’nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitim alan Serezli okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkasında görev yaparken bir yandan da başarılı reklam filmleriyle kamera önünde dikkat çekti. Oyunculuk ve sunuculuğa yönelen Serezli komedi, drama ve birçok türde rol aldı. Murat Serezli Dağ 2 filmi ve Savaşçı gibi başarılı projelerde yer aldı.

MURAT SEREZLİ DİZİLERİ

Yeter

Böyle Bitmesin

Sevdaluk

M.U.C.K. (2012)

Yalan Dünya

Sihirli Annem

Türk Malı

Çılgın Kanal

Teyzanne

Derman (2008)

Tatlı Bela Fadime

Hayat Bilgisi

İşler Güçler

Sihirli Annem

Savaşçı (2017-2021)

Kuruluş Osman (2022)

MURAT SEREZLİ FİLMLERİ

Şeytan Çıkmazı

Deliormanlı

Ertuğrul 1890

Görkemin Yakışıklılığı

Senin Hikayen

Seni Seviyorum Adamım

Süper Türk

Eyvah Eyvah 3

Eyvah Eyvah 2

Will

Av Mevsimi

Herkes mi Aldatır?

Gelecekten Bir Gün

Kirpi

Devrim Arabaları

Kurbanlık

Görev Kıbrıs

İş arıyoruz

Gelecekten Bir Gün

Pişt (2015)

Dağ 2 (2016)

Özgür Dünya (2019)

İlk Göktürk (2023)



