Kuruluş Osman İbrahim Fakih kimdir? İbrahim Fakih tarihte var mı?

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Emre Basalak gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman dizisi her hafta yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Diziye dahil olan İbrahim Fakih karakterine tarihte rastlanmıyor. Dizideki karakter Söğüt'e derviş kılığı ile gelen bir örgüt lideri olan casustur. İbrahim Fakih rolüne hayat veren Murat Serezli'dir. İşte Murat Serezli hakkında bilgiler...
1969 İstanbul doğumlu Murat Serezli 52 yaşındadır. Ekranların tanınan simalarından biri olan Murat Serezli Metin Serezli ve Nevra Serezli’nin oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde eğitim alan Serezli okul yıllarının en başından itibaren, 12 yıl boyunca 3D Animasyon, görsel-özel-efekt, bilgisayar programcılığı, seslendirme ve yönetmenlik yaptı. Kamera arkasında görev yaparken bir yandan da başarılı reklam filmleriyle kamera önünde dikkat çekti. Oyunculuk ve sunuculuğa yönelen Serezli komedi, drama ve birçok türde rol aldı. Murat Serezli Dağ 2 filmi ve Savaşçı gibi başarılı projelerde yer aldı.
Yeter
Böyle Bitmesin
Sevdaluk
M.U.C.K. (2012)
Yalan Dünya
Sihirli Annem
Türk Malı
Çılgın Kanal
Teyzanne
Derman (2008)
Tatlı Bela Fadime
Hayat Bilgisi
İşler Güçler
Sihirli Annem
Savaşçı (2017-2021)
Kuruluş Osman (2022)
Şeytan Çıkmazı
Deliormanlı
Ertuğrul 1890
Görkemin Yakışıklılığı
Senin Hikayen
Seni Seviyorum Adamım
Süper Türk
Eyvah Eyvah 3
Eyvah Eyvah 2
Will
Av Mevsimi
Herkes mi Aldatır?
Gelecekten Bir Gün
Kirpi
Devrim Arabaları
Kurbanlık
Görev Kıbrıs
İş arıyoruz
Gelecekten Bir Gün
Pişt (2015)
Dağ 2 (2016)
Özgür Dünya (2019)
İlk Göktürk (2023)
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