Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar imaj değiştirdi! Son haline beğeni yağdı

Kameralar karşısına ilk kez Şahin Tepesi dizisi ile geçen Aslıhan Karalar Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği Burçin Hatun karakteri ile asıl çıkışını yakaladı.

2017 yılında Best Model Of Turkey ve Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar kusursuz fiziği ve güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Aslıhan Karalar imaj değiştirdi. Genç oyuncunun son hali çok beğenildi. 23 yaşındaki tescilli güzelin kahküllü saçları çok yakıştırıldı.

Takipçileri ise güzel oyuncunun yeni imajına 'Bayıldım çok yakışmış', 'Çok güzelsin', 'Muhteşem olmuşsun' yorumlarını yaptılar.

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi.

2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepsesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat verdi.





