Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla büyük beğeni topluyor. Dizide 'Mari' karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.
1988 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Şeyma Korkmaz, Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim bölümünü bitirdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği eğitimi alan Korkmaz, bir süre modellik yaptı.
Şeyma Korkmaz, 2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisiyle oyunculuğa adım attı.
Şeyma Korkmaz, Beni Affet dizisindeki rol arkadaşı Cüneyt Mete ile 2019 yılında dünyaevine girdi.
Cüneyt Mete, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de 'Orhan' karakterine hayat veriyor.
Şeyma Korkmaz ise aynı kanalın reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 'Mari' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.
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