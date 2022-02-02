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Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

02.02.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da hayat verdiği 'Mari' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz'ın eşi de çok ünlü çıktı.

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Başrollerini Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy'un paylaştığı Kuruluş Osman dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosuyla büyük beğeni topluyor. Dizide 'Mari' karakterini canlandıran Şeyma Korkmaz hakkında şaşırtan bir detay ortaya çıktı.

1988 yılında Eskişehir'de dünyaya gelen Şeyma Korkmaz, Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim bölümünü bitirdi.

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde Resim Öğretmenliği eğitimi alan Korkmaz, bir süre modellik yaptı.

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Şeyma Korkmaz, 2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisiyle oyunculuğa adım attı.

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Şeyma Korkmaz, Beni Affet dizisindeki rol arkadaşı Cüneyt Mete ile 2019 yılında dünyaevine girdi.

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Cüneyt Mete, şimdilerde ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'de 'Orhan' karakterine hayat veriyor.

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Şeyma Korkmaz ise aynı kanalın reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da 'Mari' karakteriyle seyirci karşısına çıkıyor.

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı

Kuruluş Osman'ın Mari'si Şeyma Korkmaz'ın eşi Kardeşlerim'in yıldızı çıktı! Görenler şaşıp kaldı


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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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