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Kuruluş Osman'ın Togay'ı Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı nereli ve kaç yaşında? Kuruluş Osman Togay kimdir? Nasıl öldü?

23.02.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'ın Togay'ı Teoman Kumbaracıbaşı merak konusu oldu. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman adından söz ettirmeye devam ediyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ'ın yazdığı Kuruluş Osman'ın yönetmen koltuğunda Metin Günay oturuyor. Kuruluş Osman'da Togay gibi gibi bazı karakterlerin tarihteki yeri ve önemi merak konusu oluyor. Peki Kuruluş Osman'ın Togay'ı Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı nereli ve kaç yaşında? Kuruluş Osman Togay kimdir? Nasıl öldü? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman'ın Togay'ı Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı nereli ve kaç yaşında? Kuruluş Osman Togay kimdir? Nasıl öldü?

Kuruluş Osman'ın Togay'ı Teoman Kumbaracıbaşı vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Kadrosunda Burak Özçivit, Didem Balçın, Yıldız Çağrı Atiksoy, Serhat Kılıç, Erkan Avcı gibi oyuncuların yer aldığı Kuruluş Osman'daki karakterler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kuruluş Osman'ın Togay'ı Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı nereli ve kaç yaşında? Kuruluş Osman Togay kimdir? Nasıl öldü? soru ve konu başlıkları vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisindeki oyunculuğuyla adından söz ettiren Teoman Kumbaracıbaşı'nın hayatı, biyografisi haberimizde...

KURULUŞ OSMAN'IN TOGAY'I TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR?

Teoman Kumbaracıbaşı, 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantin'de dünyaya geldi. Arjantinli bir anneyle, Türk bir babanın oğlu olarak hayata başladı. Ardından 6 yaşındayken Türkiye'ye geldi. Türkçeyi ilkokulda öğrenen Teoman Kumbaracıbaşı, tiyatroyla Avusturya Lisesindeyken tanıştı. İTÜ Gemi İnşaatı Mühendisliğini kazandı ve bitirdi. Çeşitli oyunlarda yer aldı.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kura başarılı oyuncu, 2005 yılında Aşk Yolu isimli TV Filminde rol aldı. 2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte "Aşka Sürgün" isimli dizide "Arda ve Civan Azizoğlu" karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı. 2006 yılında "Gözyaşı Çetesi" isimli dizide "Serdar" rolüne hayat verdi. 2010 yılında Ata Demirer'in yönettiği Eyyvah Eyvah 2 filminde rol aldı. "Omzumdaki Melek" isimli tiyatro oyununda rol aldı. "Güneşin Kızları" dizisinde "Ahmet" karakterini canlandırdı. "Kördüğüm" adlı diziye "Murat" karakteriyle dahil oldu.

Özel bir lisenin tiyatrosunu yöneten Kumbaracıbaşı, kendi yaptığı süt reçelleri ile de gündeme gelmişti.

TEOMAN KUMBARACIBAŞI NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

51 yaşındaki ünlü oyuncu Teoman Kumbaracıbaşı Arjantinli bir anne ile Türk bir babanın oğludur.

KURULUŞ OSMAN TOGAY KİMDİR? NASIL ÖLDÜ?

Kuruluş Osman’ın 48'inci bölümünde kadroya katılan Teoman Kumbaracıbaşı, Osman Bey'in yeni belalısı olan efsanevi Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakterini canlandırıyor. Öte yandan tarihte Togay'ın nasıl öldüğüne ilişkin herhangi bir kaynakta bilgiye rastlanmamıştır.

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