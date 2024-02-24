Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e Rusya'da yoğun ilgi! Onu görmenin bedeli dudak uçuklattı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti özel hayatları kadar yaptıkları reklam anlaşmalarıyla da gündemde. Özellikle yurt dışında geniş bir hayran kitlesi olan çiftten Özçivit sık sık kadınlarla para karşılığında yemekli buluşmalar yapıyor.

Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan Özçivit, bu kez 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için soluğu Rusya'da aldı. Ünlü oyuncunun bu ülkede yaşadıklarına İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı.

Habere göre etkinliğin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Özçivit'in hayranlarıyla buluşmasını da kapsayan 50 bin rublelik (540 dolar) biletlerin ise tamamı satıldı.

Bu arada Özçivit'in kaldığı otelin kapısında öğrenciler 'Esmer Kız' şarkısını söyleyip ona jest yaptı.





