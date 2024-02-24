MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e Rusya'da yoğun ilgi! Onu görmenin bedeli dudak uçuklattı

Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'e Rusya'da yoğun ilgi! Onu görmenin bedeli dudak uçuklattı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
24.02.2024 08:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan Burak Özçivit son dönemde yaptığı reklam anlaşmaları ile gündemde. Kendisi gibi oyuncu Fahriye Evcen ile mutlu bir evliliği olan Özçivit yurt dışında geniş bir hayran kitlesine sahip. Özçivit, son olarak Rusya'daki hayranlarıyla buluştu. Onu görmenin bedeli ise dudak uçuklattı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti özel hayatları kadar yaptıkları reklam anlaşmalarıyla da gündemde. Özellikle yurt dışında geniş bir hayran kitlesi olan çiftten Özçivit sık sık kadınlarla para karşılığında yemekli buluşmalar yapıyor.

burak

Gittiği her ülkede Hollywood yıldızı gibi karşılanan Özçivit, bu kez 'Türk Dizi Müzikleri' adlı etkinlik için soluğu Rusya'da aldı. Ünlü oyuncunun bu ülkede yaşadıklarına İzvestiya gazetesi geniş yer ayırdı.

burak 2

Habere göre etkinliğin tüm biletleri günler öncesinden tükendi. Özçivit'in hayranlarıyla buluşmasını da kapsayan 50 bin rublelik (540 dolar) biletlerin ise tamamı satıldı.

burak 3

Bu arada Özçivit'in kaldığı otelin kapısında öğrenciler 'Esmer Kız' şarkısını söyleyip ona jest yaptı.

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şöförünün hareketi tartışma yarattı! "Dur ne yapıyorsun"Şöförünün hareketi tartışma yarattı! "Dur ne yapıyorsun"
İmaj tazeledi! Son hali çok beğenildi İmaj tazeledi! Son hali çok beğenildi
İtirafı ağızları açık bıraktı! 'Kocamı çıplak görmek...' İtirafı ağızları açık bıraktı! 'Kocamı çıplak görmek...'
Anahtar Kelimeler:
Burak Özçivit Fahriye Evcen kuruluş osman evcen özçivit
En Çok Okunan Haberler
Okulda beyin kanaması geçirdi, kafatası kırıldı! Yaşam savaşı veriyor! Bakanlık harekete geçti

Okulda beyin kanaması geçirdi, kafatası kırıldı! Yaşam savaşı veriyor! Bakanlık harekete geçti

Metruk yapıdan gelen ses sonrası komşular seferber oldu! Görenler inanamadı...

Metruk yapıdan gelen ses sonrası komşular seferber oldu! Görenler inanamadı...

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Prof. Dr. Orhan Şen'den kar yağışı açıklaması! 'Başımızı ağrıtacak gibi'

Evinin bir odasında hayalini gerçekleştirdi, yurt dışından sipariş yağıyor! "En fazla Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden talep geliyor"

Evinin bir odasında hayalini gerçekleştirdi, yurt dışından sipariş yağıyor! "En fazla Amerika, Avusturalya, Kanada, Suudi Arabistan ve Türk cumhuriyetlerinden talep geliyor"

Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama daha geldi!

Bursa'daki yeni fay hattıyla ilgili bir açıklama daha geldi!

AK Parti'nin seçim çadırında İmamoğlu'nun gülümseten teklif! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'

AK Parti'nin seçim çadırında İmamoğlu'nun gülümseten teklif! 'Ne kadar istiyorsunuz beni ya'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.