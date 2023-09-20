Kuruluş Osman'ın yıldızı Miray Akay'ın sevgilisi aşka geldi! "İlham kaynağım!"

Kuruluş Osman dizisindeki rolü ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Miray Akay sosyal medyada gündem oldu.Gönlünü bir süre önce Ahmet Aydın Demiral'a kaptırdığı ortaya çıkan Akay'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor.
Ortak arkadaşları olan İlkay Aksum sayesinde tanışan çiftin mutlu birlikteliği tam gaz devam ediyor.
Miray Akay, sevgilisi ile birlikte seramik yaparken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.
Ahmet Aydın Demiral ise sevgilisi Miray Akay'ın fotoğrafına "İlham kaynağım karşımda" ifadesi ile yer verdi.