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  4. Kuruluş Osman'ın yıldızı Miray Akay'ın sevgilisi aşka geldi! "İlham kaynağım!"

Kuruluş Osman'ın yıldızı Miray Akay'ın sevgilisi aşka geldi! "İlham kaynağım!"

20.09.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Alçiçek Hatun karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran ünlü oyuncu Miray Akay aradığı aşkı buldu. Sevgilisi Ahmet Aydın Demiral ile seramik yapan ünlü oyuncu güzelliğiyle görenleri büyüledi. Demiral sevgilisinin fotoğrafını "İlham kaynağım karşımda" notunu düşerek paylaştı.

Kuruluş Osman dizisindeki rolü ile yıldızı parlayan ünlü oyuncu Miray Akay sosyal medyada gündem oldu.Gönlünü bir süre önce Ahmet Aydın Demiral'a kaptırdığı ortaya çıkan Akay'ın mutluluğu gözlerinden okunuyor.

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Ortak arkadaşları olan İlkay Aksum sayesinde tanışan çiftin mutlu birlikteliği tam gaz devam ediyor.

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Miray Akay, sevgilisi ile birlikte seramik yaparken çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı.

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SERAMİK YAPARKEN AŞKA GELDİ

Ahmet Aydın Demiral ise sevgilisi Miray Akay'ın fotoğrafına "İlham kaynağım karşımda" ifadesi ile yer verdi.

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