MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı

Kuruluş Osman neden yok? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Nisan Çarşamba ATV yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 08.04.2020 20:05 | Son Güncelleme

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölümü bu akşam ekrana gelmedi. Kuruluş Osman dizisini göremeyen izleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını merak ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Kuruluş Osman'ın çekimleri de iptal edildi. Kuruluş Osman son bölüme Osman Bey ve Balgay'ın sürpriz ittifakı damga vurdu. Peki Kuruluş Osman neden yok, yeni bölüm ne zaman? Peki, Atv yayın akışında Kuruluş Osman bugün yok mu? Kuruluş Osman yeni bölümü ne zaman?

Başrollerinde Burak Özçivit, Saruhan Hünel, Ragıp Savaş, Ayşegül Günay, Nurettin Sönmez, Özge Törer ve Alma Terzic’in yer aldığı, yapımcılığını Bozdağ Film’in üstlendiği Kuruluş Osman'ın 18. yeni bölümü bu hafta ekrana gelmedi. Koronavirüs önlemleri kapsamında pek çok dizinin çekimlerine ara verildi, bunlardan biri de Kuruluş Osman dizisi oldu. ATV'de ise 8 Nisan Çarşamba günü Kuruluş Osman yerine yabancı sinema filmi Malefiz ekrana gelecek. Kuruluş Osman yeni bölüm tarihi için başrol oyuncularından ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'dan henüz bir açıklama gelmedi.

En &ccedil;ok izlenen TV kanalların şu andaki programaları.En çok izlenen TV kanalların şu andaki programaları.

KURULUŞ OSMAN 18. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuruluş Osman dizisinin 18. yeni bölüm fragmanı ise henüz ATV tarafından yayınlanmadı.

En &ccedil;ok izlenen TV kanallarının &uuml;&ccedil; g&uuml;nl&uuml;k yayın akışlarıEn çok izlenen TV kanallarının üç günlük yayın akışları

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuruluş Osman son bölüm finalinde Balgay ve Osman Bey karşı karşıya geldi. Balgay'ın "Dündar Bey hala yaşıyor. Benim Konya'da da Siirt'de de casuslarım var. Önce Gündüz'ü sonra Bamsı'yı öldürecekler en sonunda da seni. İstersen obana git ama gittiğinde Gündüz'ün, Bamsi ve Samsa'nın öldüğünü göreceksin. Babanın postunda Dündar'ı göreceksin emrinde bir Moğol ordusuyla. Ya da ikimiz de hakkımız olanı alıp yolumuza devam edeceğiz. Ya benimle ol Dündar'a ve Alişar'a karşı savaş, ya da obana git öl. Tercih senin Osman" sözleri dikkat çekti.
kuruluş2
Osman Bey ise bu sözler karşısında Balgay'a "İttifakımız hayırlı olsun. Anlaştık Balgay seninleyim" dedi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor Müşterilerden aldığı her paraya bu işlemi uyguluyor
TRT'den Tutunamayanlar dizisi kararı!TRT'den Tutunamayanlar dizisi kararı!
Kızlarıyla yarışıyor! İşte değişimiKızlarıyla yarışıyor! İşte değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman, Kuruluş Osman neden yok, Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman, atv 8 nisan perşembe yayın akışı,

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

İçişleri Bakanlığı'ndan karantina açıklaması!

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Tek kullanımlık hijyen malzeme atıklarıyla ilgili genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara koronavirüs mektubu

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

İmamoğlu'na tehdit soruşturması: Başsavcılık'tan açıklama

Otostop çekerken polise yakalanan kızdan pişkin sözler

Otostop çekerken polise yakalanan kızdan pişkin sözler

3 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu, 'halüsinasyon gördüm' dedi

3 arkadaşını öldürüp polise teslim oldu, 'halüsinasyon gördüm' dedi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzey Güney konusu nedir? Kuzey Güney dizisi ne zaman, hangi yıl yayınlandı?

Ekranlarda Kuzey Güney sürprizi!

Öğretmen yeni bölüm neden yok? Öğretmen dizisi 5. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Öğretmen yeni bölüm ne zaman?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu filmi oyuncuları kimler? Konusu nedir?

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu konusu nedir?

Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Doktor Ateş acı haberi verdi! Hekimoğlu 14. son bölüm izle!

Hekimoğlu'nda Doktor Ateş acı haberi verdi!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 163. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çakırbeyliler'e şok saldırı: Fahri ölüyor mu? EDHO yeni bölüm ne zaman?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan çarpıcı fragman! Kim vuruluyor?

Tutunamayanlar neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Tutunamayanlar 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

TRT'den Tutunamayanlar dizisi kararı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.