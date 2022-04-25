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Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al Ermenilerin eylemini görünce...

25.04.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuruluş Osman dizisinde Abdurrahman Gazi rolünü canlandıran oyuncu Celal Al, New York’ta Türkiye konsolosluğu önünde 24 Nisan 1915 anması yapan Ermeniler'e tepki gösterdi. Celal Al sırtına bağladığı Türk bayrağı ile meydanda 'Ne mutlu Türküm diyene!' diyerek eylem yaptı.

Kuruluş Osman oyuncusu Celal Al Ermenilerin eylemini görünce...

ABD'nin New York kentindeki Türkiye konsolosluğu önünde toplanan Ermeniler 24 Nisan 1915 anması yaptı. Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Abdurrahman Gazi karakteriyle hafızalara kazınan Celal Al sırtına Türk bayrağı bağlayarak eylem yaptı.

Oyuncu Celal, Al eylem yapanların karşısına dikilerek bozkurt işareti yaptı ve 'Ne mutlu Türküm diyene!' diyerek haykırdı.

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Kuruluş Osman'da Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al'ın o anları sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun hayranları 'Bir Türk cihana bedel' yorumları yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş Osman dizisi
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