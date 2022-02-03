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Kuruluş Osman Selcan Hatun öldü mü? Kuruluş Osman'ın Selcan Ana'sı Didem Balçın diziden ayrılıyor mu?

03.02.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman geçtiğimiz gün yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin bu bölümünde Selcan Ana, Bala Hatun'a saldırmak isteyenlere engel olurken ağır bir şekilde yarandı. Bu saldırı sonucu dizinin hayranları Selcan Hatun'un ölüp ölmeyeceğini merak edilip araştırılmaya başlandı.

Kuruluş Osman Selcan Hatun öldü mü? Kuruluş Osman'ın Selcan Ana'sı Didem Balçın diziden ayrılıyor mu?

Ekranların beğeni ile takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da bazı karakterler, diğerlerine göre daha çok öne plana çıkıyor. Onlardan biri de oyuncu Didem Balçın'ın hayat verdiği Selcan Hatun karakteri. Kayı boyu kadınları arasında Selcan Ana, diye hitap edilen Selcan Hatun son bölümde kötü bir şekilde yaralanır ve akıbeti de belli değildir. İzleyiciler Kuruluş Osman'ın Selcan Ana'sının diziden çıkıp çıkmayacağını öğrenmek istiyor.

SELCAN HATUN ÖLDÜ MÜ?

Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde Selcan Hatun'un gözyaşları arasında vefat ettiği görülüyor. Ancak Selcan Hatun'un akıbeti bir sonraki bölümün yayımlanması ile netleşecek.

KURULUŞ OSMAN SELCAN HATUN KİMDİR?

Dede Korkut hikayelerinde karşımıza çıkan Selcan Hatun, Gündoğdu'nun eşi, İltekin ve Süleyman'ın annesidir. Aynı zamanda Gökçe'nin ablasıdır. Gökçe'nin Ertuğrul ile evlenmesini ister.

DİDEM BALÇIN KİMDİR?

Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Balçın, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı’nda tamamladı. İstanbul’a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu’nun “Ateşin Düştüğü Yer” oyununda rol aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. ”Bunu Yapan İki Kişi” isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü Nergis Öztürk ile birlikte paylaştı. 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu. Ayrıca Didem Balçın'ın annesi Nur Balçın, 1975 yılında Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye’yi temsil etmiştir.

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Kuruluş Osman dizisi Didem Balçın
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