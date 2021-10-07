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Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir? Turgut Alp kaç yaşında öldü? Mezarı nerede?

07.10.2021 01:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrolde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman dizisi, ekranların en çok izlenen dizilerinin başında geliyor. Kuruluş Osman dizisinde Turgut Alp karakteri seyirciler tarafından merak konusu oldu. Turgut Alp karakterine Rüzgar Aksoy hayat veriyor. İşte merak edilenler...

Kuruluş Osman Turgut Alp kimdir? Turgut Alp kaç yaşında öldü? Mezarı nerede?

ATV ekranlarında yayınlanan televizyon dizisi Kuruluş Osman ile gündeme gelen Turgut Alp'in kim olduğu merak konusu oldu. Ölüm yaşı net olarak bilinmemekle beraber 100 yaşının üstünde öldüğü söylenen Turgut Alp'in, yaklaşık 125 yaşında öldüğü ifade ediliyor. İşte merak edilenler...

TURGUT ALP KİMDİR?

Cengiz Coşkun, Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp rolünü canlandırmıştı. Kuruluş Osman'da ise Turgut Alp rolüne Rüzgar Aksoy hayat verecek.

Osmanlı İmparatorluğu'nun erken savaşçılarından biri olan Turgut Alp, ayrıca Ertuğrul Gazi ve oğlu Osman Gazi'nin yakın arkadaşıydı. Turgut Alp, hayatı boyunca Osman Gazi'nin oğlu Orhan Gazi 'ye de hizmet etti. Meşhur baltasıyla savaştı ve İnegöl'ü ele geçirdi. 1326 Bursa'nın fethinde Orhan Gazi ile birlikteydi.

Turgut Alp'in mezarı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Turgutalp (Genci) Köyü mezarlığında bulunuyor. Söğüt'te bulunan Ertuğrul Gazi Türbesi'ndeki mezarı ise onursal bir mezardır, gerçek değildir.

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