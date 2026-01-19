MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Nilperi Şahinkaya'dan Jasmine itirafı: Oyunculukta bir sınırım yok

Müstehcen sahneleriyle uzun süre gündemde kalan ve eleştiri toplayan Jasmine dizisi Nilperi Şahinkaya'nın da gündemindeydi. "Oyunculukta bir sınırım yok" diyen oyuncu itirafıyla şaşırttı.

Nilperi Şahinkaya'dan Jasmine itirafı: Oyunculukta bir sınırım yok

Kariyeriyle ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Nilperi Şahinkaya son açıklamasıyla yine gündeme geldi. Müstehcen sahneleriyle adından söz ettiren Jasmine dair konuşan oyuncu dikkat çekti.

Habertürk'te yer alan habere göre; oyunculukta sınırları olup olmadığı sorulan net yanıt veren Nilperi Şahinkaya, "Benim oyunculukta bir sınırım yok, bu benim işim" diyerek şunları söyledi:

Nilperi Şahinkaya dan Jasmine itirafı: Oyunculukta bir sınırım yok 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Jasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemde Jasmine dizisi nereden izlenir? Konusu gündemde

EROTİK SAHNELERE DİKKAT ÇEKTİ

"Mesela 'Jasmine' dizisi var; tamamını izlemedik ama herkes konuştuğu için merak edip bir kısmına baktık. Ben o karakteri oynamak istemezdim, fakat bu tamamen benim kişisel fikrim."

Nilperi Şahinkaya dan Jasmine itirafı: Oyunculukta bir sınırım yok 2

Bazı projelerde kadınları aşağılayan karakterlerin yer almasına dair soruya ise ünlü oyuncu şu yanıtı verdi:

"Bazı hikâyelerde yanlış olanın da gösterilmesi gerekir. Kadınları küçük gösteren karakterler yanlış ama bu yanlışın da oynanması lazım. Yanlışı anlatmak için bazen onu göstermek gerekir."

Nilperi Şahinkaya dan Jasmine itirafı: Oyunculukta bir sınırım yok 3


Nilperi Şahinkaya daha önce striptiz pozlarıyla adından söz ettirmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor Adem Kılıçcı yeni yarışmayı duyurdu: "Mini Survivor gibi..."Survivor Adem Kılıçcı yeni yarışmayı duyurdu: "Mini Survivor gibi..."
Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladıŞoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya Jasmine dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye ordusu Tabka'da kontrolü sağladı! 483 terörist teslim olmak istedi

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Suriye'de korkunç görüntüler! Teröristler, çekilirken esirleri infaz etti

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Galatasaray'da olağanüstü hal! Dursun Özbek hayatında ilk kez soyunma odasına indi

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Tan Sağtürk'ün görevden alınması günde olmuştu! Neden belli oldu

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

Altın deposu çıktı: Çöpe atılanları topladı! Kuyumcuya getirdi, 275 bin TL aldı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.