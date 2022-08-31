Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer alıyorü. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dönem dizisi Kuruluş Osman ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Sezon finali ile ekranlara ara veren Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman, hangi tarihte başlar?

KURULUŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına ve başarılarına odaklanan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonu merak konusu oldu.

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte.

KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Burak Özçivit - Osman Bey

Özge Törer - Bala Hatun

Serhat Kılış - Kosses

Seda Yıldız - Şeyh Edebali

Rüzgar Aksoy - Turgut

Burak Çelik - Kongar

Yıldız Çağrı Atiksoy - Malhun Hatun

Çağrı Şensoy - Cerkutay

Yiğit Uçan - Boran Alp

Emin Gürsoy - Kumral Abdal

Burak Alp Yenilmez - Kutan

Gözel Rovshanova - Alaca Hatun

Sibel Aytan - Zehra Hatun

