Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? Kuruluş Osman 4. sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman ne zaman başlayacak sorusu gündemde yer alıyorü. Başrollerinde Burak Özçivit'in yer aldığı dönem dizisi Kuruluş Osman ATV ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanıyor. Sezon finali ile ekranlara ara veren Kuruluş Osman'ın ne zaman başlayacağı ise merak konusu oldu. Peki, Kuruluş Osman yeni sezonu ne zaman, hangi tarihte başlar?
Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Osman'ın hayatına ve başarılarına odaklanan ve başrolünde başarılı oyuncu Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonu merak konusu oldu.
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonu olan 4. sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi. Gelen bilgiler arasından Kuruluş Osman'ın Ekim ayının ortalarında ekranlara gelmesi beklenmekte.
Burak Özçivit - Osman Bey
Özge Törer - Bala Hatun
Serhat Kılış - Kosses
Seda Yıldız - Şeyh Edebali
Rüzgar Aksoy - Turgut
Burak Çelik - Kongar
Yıldız Çağrı Atiksoy - Malhun Hatun
Çağrı Şensoy - Cerkutay
Yiğit Uçan - Boran Alp
Emin Gürsoy - Kumral Abdal
Burak Alp Yenilmez - Kutan
Gözel Rovshanova - Alaca Hatun
Sibel Aytan - Zehra Hatun
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