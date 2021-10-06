MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kimler?

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kimler?

06.10.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV'de ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncuları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Her hafta Çarşamba günleri yayınlanan dizinin yeni sezonu bu akşam ekrana gelecek. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kimler? İşte ayrıntılar...

Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kimler?

Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin yeni sezonu bu akşam izleyici ile buluşacak. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kimler?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kuruluş Osman dizisi yeni sezon bölümleri ile ekranlara bu akşam geri dönüyor. 3. sezonu bu akşam başlayacak olan dizide neler yaşanacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları arasında Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

Dizide 13. yüzyılda geçen bir olay örgüsünü ele almaktadır. Kayı Bey'i Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in bir devlet kurmak için verdiği mücadeleler ve yaşadığı sıkıntılı süreçler dizinide anlatılmaktadır. Ertuğrul Bey'in bir uç beyi olarak çıktığı yolculuğun devamının konu alındığı Kuruluş Osman'da toprakların bir vatan yapma mücadelesi gözler önüne serilmektedir.

650x344-kurulus-osmanin-ucuncu-sezonu-bomba-gibi-geliyor-osman-bey-bizans-imparatoru-ve-katolik-dunyasina-buyuk-oyun-kuruyor-1633506729469


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozduİhanet görüntüleri ortaya çıkan Burak Sergen'in eşi Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu
Mezarlar yola taşıyor! Görenlerin içi sızlıyorMezarlar yola taşıyor! Görenlerin içi sızlıyor
Beklenen haber geldi! Ekrana dönüyorBeklenen haber geldi! Ekrana dönüyor
Anahtar Kelimeler:
atv Kuruluş Osman dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Emsal karar alındı, o ücret alınmayacak

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Vedat Milor'un 'bölücü kebapçılar' göndermesi olay oldu!

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Zincir marketler artık o ürünleri satamayacaklar

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki

Arkadaşını başından vurdu, karşısında oturup bekledi

Arkadaşını başından vurdu, karşısında oturup bekledi

İki milli yıldız Süper Lig'e geliyor!

İki milli yıldız Süper Lig'e geliyor!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Kalçasındaki dövmeyi göstermek için tangasıyla poz verdi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Usta oyuncu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı!

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Eleştirileri umursamıyor! Yatakta iç çamaşırsız poz

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.