Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncuları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Çarşamba günleri ekrana gelen dizinin yeni sezonu bu akşam izleyici ile buluşacak. Peki Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları ve kadrosu kimler?

KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kuruluş Osman dizisi yeni sezon bölümleri ile ekranlara bu akşam geri dönüyor. 3. sezonu bu akşam başlayacak olan dizide neler yaşanacağı merak ediliyor. Kuruluş Osman yeni sezon oyuncuları arasında Serhat Kılıç, Yıldıray Şahinler, Rüzgar Aksoy, Şeyma Korkmaz, Serdar Kayaokay, Melis Gürhan, Gizem Kala, Can Bartu Arslan, Serhat Parıl, Oğuzhan Karbi, Serdar Akülker, Rıdvan Uludaşdemir, Burak Alp Yenilmez, Recep Çavdar, Yiğit Eser ve Ali Karaağaç yer alıyor.

KURULUŞ OSMAN KONUSU NEDİR?

Dizide 13. yüzyılda geçen bir olay örgüsünü ele almaktadır. Kayı Bey'i Ertuğrul Gazi'nin oğlu Osman Bey'in bir devlet kurmak için verdiği mücadeleler ve yaşadığı sıkıntılı süreçler dizinide anlatılmaktadır. Ertuğrul Bey'in bir uç beyi olarak çıktığı yolculuğun devamının konu alındığı Kuruluş Osman'da toprakların bir vatan yapma mücadelesi gözler önüne serilmektedir.



