Kurumsal hayat hayallere engel değil! Çantayı alıp gittiler

Bir çoğumuzun hayali dünyayı gezmek, yeni yerler görmektir. Hep bir gün bunu yapacağımızı düşünür dururuz. Peki bunun için neyi bekliyoruz? İşte bu çift, gezmeye zaman bulamamaktan yakınanlar için çok güzel bir örnek. Kurumsal hayatlarına devam ederken aynı zamanda dünyayı gezen harika çiftin sizlere ilham vermesi dileğiyle...

İKİSİ DE ÇALIŞIYOR

Nergis ve Tolga kurumsal hayatın gezmeye ve keşfetmeye olan tutkularına engel olmasına izin vermemiş. Her ikisi de global markalarda dijital pazarlama yöneticisi olarak görev yapıyor ve hafta içi 9-6 ofislerinde çalışıyor.

DENEYİMLERİNİ PAYLAŞMA KARARI ALMIŞLAR

4 yıldır birlikte olan çift ilk 2 yıllarında farkında olmadan ve yine çalışırken yarattıkları zamanlarda 15 ülkeyi ziyaret etmiş. Ardından bu deneyimlerini paylaşma ve aynı zamanda da biriktirme kararı alarak bu yola koyulmuşlar.

HEM İDEALLERİNDEN VAZGEÇMİYOR HEM DE GEZİYORLAR

Şimdiye kadar toplamda 25 ülkeyi birlikte gezmişler. OutOfOfficeMate ismindeki bloglarının çıkış noktası, ‘out of office’ mesajı bırakarak dünyayı birlikte geziyor olmaları. Bu sayede aslında ideallerinden vazgeçmeden kurumsal hayatlarına devam ederken, bir yandan da keşfetmeye olan dur durak bilmeyen gezme tutkularının da peşinden gidiyorlar.



