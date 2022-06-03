Kuş Uçuşu dizisi uyarlama mı? Kuş Uçuşu dizisi hangi kitaptan uyarlandı? İşte konusu ve oyuncuları...

Heyecanla beklenen Kuş Uçuşu dizisi Netflix'te gösterime girdi. Toplamda 8 bölümden oluşan ve hikayesi merak edilen dizinin detayları merak ediliyor. Peki Kuş Uçuşu dizisi uyarlama mı?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ UYARLAMA MI?

Senaristlöiğini Meriç Acemi'nin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer'in yaptığı Kuş Uçuşu dizisinin uyarlama olmadığı biliniyor.

Başroller deneyimli, idealist bir haberci olan ve "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. Dizide iki farklı kadın, iki farklı kuşağın hikayesi konu alınıyor. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları arasında yer alan isimler şöyle;

Birce Akalay,

Miray Daner,

İbrahim Çelikkol,

İrem Sak,

Burak Yamantürk,

Defne Kayalar,

Şifanur Gül.

