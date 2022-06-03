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Kuş Uçuşu dizisi uyarlama mı? Kuş Uçuşu dizisi hangi kitaptan uyarlandı? İşte konusu ve oyuncuları...

03.06.2022 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'in yeni dizisi Kuş Uçuşu, 3 Haziran itibari ile platformda yayınlanmaya başlandı. Başrollerinde Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin yer aldığı dizinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. Dizinin konusu ve oyuncu kadrosu da araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Kuş Uçuşu dizisi uyarlama mı? Kuş Uçuşu dizisi hangi kitaptan uyarlandı? İşte konusu ve oyuncuları...

Kuş Uçuşu dizisi uyarlama mı? Kuş Uçuşu dizisi hangi kitaptan uyarlandı? İşte konusu ve oyuncuları...

Heyecanla beklenen Kuş Uçuşu dizisi Netflix'te gösterime girdi. Toplamda 8 bölümden oluşan ve hikayesi merak edilen dizinin detayları merak ediliyor. Peki Kuş Uçuşu dizisi uyarlama mı?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ UYARLAMA MI?

Senaristlöiğini Meriç Acemi'nin, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer'in yaptığı Kuş Uçuşu dizisinin uyarlama olmadığı biliniyor.

Başroller deneyimli, idealist bir haberci olan ve "Biri olmaya" can atan hırslı bir genç. Dizide iki farklı kadın, iki farklı kuşağın hikayesi konu alınıyor. Onların mücadelesinde hangisinin yöntemi baskın gelecek?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

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Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları arasında yer alan isimler şöyle;

Birce Akalay,
Miray Daner,
İbrahim Çelikkol,
İrem Sak,
Burak Yamantürk,
Defne Kayalar,
Şifanur Gül.

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Netflix Kuş Uçuşu dizisi
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