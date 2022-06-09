Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonu olacak mı? Kuş Uçuşu dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonu olacak mı? 3 Haziran Cuma günü izleyiciyle buluşan ve oldukça beğenilen dizinin yeni bölümlerinin gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Deniz Yorulmazer'in yönetmen koltuğuna oturduğu Kuş Uçuşu dizisinin senaryosunu Meriç Acemi kaleme aldı. Peki Kuş Uçuşu dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? Diziye dair merak edilenler haberimizde...

KUŞ UÇUŞU DİZİSİNİN İKİNCİ SEZONU OLACAK MI?

Kuşl Uçuşu dizisi 3 Haziran'da Netflix izleyicisiyle buluştu. 8 bölümlk dizi izleyiciler tarafından çok beğenildi. Sosyal medyada dizi hakkında olumlu yorumlar yapıldı. Kuş Uçuşu'nun yeni sezonunun çekilip çekilmeyeceği yönünde tartışmalar yapılmaya başlandı.

Kuş Uçuşu dizisinin ikinci sezonu ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı. Netflix'ten konuya ilişkin açıklama yapıldığı takdirde haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir..

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NE?

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerinden ilerleyecek.

Kerem Çatay’ın yapımcılığını yapıp Meriç Acemi senaryosunu yazdığı Netflix'in bu yeni yerli yapımını Deniz Yorulmazer yönetti.

Dizinin oyuncu kadrosu da adından söz ettiriyor.

KUŞ UÇUŞU OYUNCULARI KİMLER?

Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları:

Birce Akalay,

Miray Daner,

İbrahim Çelikkol,

Burak Yamantürk,

İrem Sak,

Defne Kayalar



