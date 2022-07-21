MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kuş Uçuşu'nun yıldızı Birce Akalay'dan dolar isyanı! "Paramız iyiden iyiye pul oldu"

Kuş Uçuşu'nun yıldızı Birce Akalay'dan dolar isyanı! "Paramız iyiden iyiye pul oldu"

21.07.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisiyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Birce Akalay, son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren ünlü isim bu defa döviz kuruna isyan ettiği paylaşımla gündemde.

Kuş Uçuşu'nun yıldızı Birce Akalay'dan dolar isyanı! "Paramız iyiden iyiye pul oldu"

Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Yer Gök Aşk"ta Havva karakterini canlandıran, bu rolle yıldızı parlayan Birce Akalay kısa zamanda adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Son olarak rol aldığı Netflix'in Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri ile adından söz ettirmeyi başaran Akalay, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak döviz kurundaki yükselişe tepki gösteren Birce Akalay, sosyal medyada gündem oldu.

Ekran görüntüsü 2022-07-21 074604

"PARAMIZ İYİDEN İYİYE PUL OLDU"

Birce Akalay paylaşımında, “Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz.” ifadelerini kullandı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O görüntülere sert çıktı! 'Mahvediliyor...'O görüntülere sert çıktı! 'Mahvediliyor...'
Babası "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'dan cevap geldiBabası "Tek gecelik ilişkimin ürünü" demişti! Hakan Ural'dan cevap geldi
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladıŞeyma Subaşı Acun Ilıcalı kavga ettikten sonra ablası Kübra Açıl'a patladı
Anahtar Kelimeler:
Birce Akalay
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

SON DAKİKA: ABD Başkanı Biden 'kanserim' dedi! Beyaz Saray'dan jet açıklama geldi: Anlatmak istediği...

Karı kocadan korkunç plan! Tacizciye...

Karı kocadan korkunç plan! Tacizciye...

Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı

Şişli'de sır ölüm! Otelden düşen kadın Rus model çıktı

3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! 20 yıllık...

3 kişiyi sokak ortasında katletmişti! 20 yıllık...

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Şaşkına çevirdi! "Bekaretimi diktirdim! Birlikte olduk..."

Türk sinemasının usta ismi son yolculuğuna uğurlandı

Türk sinemasının usta ismi son yolculuğuna uğurlandı

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

Metrelerce yüksekten düşen adamın boynuna demir saplandı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.