Kuş Uçuşu'nun yıldızı Birce Akalay'dan dolar isyanı! "Paramız iyiden iyiye pul oldu"

Bir dönem ekranların beğeniyle izlenen dizisi "Yer Gök Aşk"ta Havva karakterini canlandıran, bu rolle yıldızı parlayan Birce Akalay kısa zamanda adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Son olarak rol aldığı Netflix'in Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri ile adından söz ettirmeyi başaran Akalay, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Son olarak döviz kurundaki yükselişe tepki gösteren Birce Akalay, sosyal medyada gündem oldu.

"PARAMIZ İYİDEN İYİYE PUL OLDU"

Birce Akalay paylaşımında, “Bıktım artık. Emeğimizin değeri, paramız iyiden iyiye pul oldu. İşçimiz, halkımız sefil oldu. Fakat birileri ülkeyi yemeye ve doyumsuzca satmaya devam ediyor. Yargılanacağınız günleri görebilmek ümidiyle ki göreceğiz.” ifadelerini kullandı.



