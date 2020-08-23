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Kuşadası Belediyesi “Barış için başkanlar” örgütüne üye oluyor

AYDIN HABERLERİ  | 23.08.2020 09:14 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, 2’nci dünya savaşında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenlerin anısına kentler arasında iş birliğini sağlayarak dünya üzerinde barışın tesis edilmesi için kurulan ‘Mayors for Peace’ (Barış için Başkanlar) platformuna üye olmak için ilk adımı attı.

Kuşadası Belediyesi “Barış için başkanlar” örgütüne üye oluyor

Kuşadası Belediyesi, 2’nci dünya savaşında Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atılan atom bombası sonucu hayatını kaybedenlerin anısına kentler arasında iş birliğini sağlayarak dünya üzerinde barışın tesis edilmesi için kurulan ‘Mayors for Peace’ (Barış için Başkanlar) platformuna üye olmak için ilk adımı attı. Bu amaçla Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından imzalanan başvuru formu, platformun merkezi Hiroşima’ya gönderildi.
Kuşadası Belediyesi, 1982 yılında dönemin Hiroşima Belediye Başkanı Takeshi Araki’nin girişimleriyle 2’nci Dünya Savaşı’nda Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları sonucu hayatını kaybedenlerin anısına kurulan ‘Mayors for Peace’ platformuna katılmak için ilk adımı attı. Bu amaçla Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından imzalanan başvuru formu, platformun merkezi olan Hiroşima’ya gönderildi. Başvurunun kabul edilmesiyle Kuşadası Belediyesi; kentler arası işbirliğini sağlayarak barışın tesisi, açlık ve yoksulluğun sona erdirilmesi, mültecilere destek verilmesi, insan haklarının savunulması ve çevrenin korunması gibi benzer insani sorunların çözülmesine ilişkin faaliyetler yürüten oluşumun Türkiye’deki 17’nci üyesi olacak.
Mayors for Peace platformuna katılmak için gerekli işlemleri tamamladıklarını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ‘Kentimizin modern dünyanın Türkiye’deki temsilcilerinden birisi olduğunu ortaya koyan üyelik başvuru sürecimiz tamamlandı. ‘Nükleer Silahların Tamamen Kaldırılmasına Yönelik Dayanışmayı Teşvik Etme Programı’nı’ desteklediğimizi ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giderek onun ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ ilkesini sürdürmek için çalışmaya devam edeceğimizi tüm dünyaya duyurmak isterim” diye konuştu.
Platformun 163 ülke ve bölgeden toplam 7 bin 905 üyesi bulunuyor. Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nın oluşumda yer alması, ilçenin uluslararası platformlardaki temsil gücünü artıracak. Ayrıca, Kuşadası’nın dünya barışı için ortak çalışmalar yapmasının önü de açılacak.

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