Kuşadası'na 3 kruvaziyerle 4 bin 230 yolcu geldi

Gemilerden inen çoğunluğu ABD'li turistler, otobüslerle Efes ve Meryem Ana turuna çıktı. Tur programına katılmayan yolcular ise ilçe merkezini gezip alışveriş yapmayı tercih etti.

Kuşadası Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, 2019 sezonunda Kuşadası'na 198 kruvaziyer gemisiyle 200 bin turist gelmesinin planlandığını, sezonun son aylarında hedeflerin tuttuğunu gördüklerini ifade etti.

Gelecek yılın hem ülke hem de Kuşadası için hızlı bir büyüme ve atılım dönemi olacağını ifade eden, Güngör, "2020 yılında Kuşadası Limanı'na yanaşacak 300'ün üzerinde kruvaziyer ile 350 bin turistin gelmesini bekliyoruz." dedi. (AA)

