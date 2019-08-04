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Kuşadası’nda sıcaktan bunalan plaja koştu

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 04.08.2019 08:53 | Son Güncelleme

Aydın Kuşadası'nda hava sıcaklıkları 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalanlar kendilerini plajlar ve su parklarına attı.

Tatillerini Kuşadası’nda geçiren yerli ve yabancı turistler ile hafta sonunda Kuşadası’na gelen günübirlik tatilciler, 40 dereceyi bulan sıcak havada serinlemek için plaj ve su parklarını doldurdu.

TURİST AKININA UĞRADI

Deniz suyu sıcaklığının 27 dereceye, nem oranın ise yüzde 72’ye ulaştığı Kuşadası’nda dünyaca ünlü Kadınlar Plajı başta olmak üzere Milli Park, Sevgi Plajı, Kuştur Plajı ile halk plajları ve siteler bölgesindeki plajlar yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşayan tatilcilerin bir kısmı da serinlemek için su parklarını tercih etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kuşadası Aydın

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