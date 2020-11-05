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Kuşadası’da depremzedelere destek sürüyor

AYDIN HABERLERİ  | 05.11.2020 15:46 | Son Güncelleme

Kuşadası Belediyesi, Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından geçen 6 gün boyunca depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı.

Kuşadası Belediyesi, Cuma günü Ege Denizi’nde meydana gelen depremin ardından geçen 6 gün boyunca depremzede vatandaşları bir an olsun yalnız bırakmadı. Kuşadası Belediyesi, başta AFAD tarafından Özer Türk Stadyumu’na kurulan çadırlarda kalan vatandaşlar olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşların her türlü ihtiyacı ile yakından ilgileniyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kurulan ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in başkanlık ettiği Kriz Masası, bir yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ile birlikte kent genelindeki hasar tespit çalışmalarına devam ederken bir yandan da hasar gördüğü için evlerine giremeyen vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor. Depremzede vatandaşlara günde üç öğün yemek ulaştıran Kuşadası Belediyesi, çadır kurulan alanlarda 24 saat görev yapıyor. Vatandaşların soğuktan etkilenmemesi için varillerin yerleştirildiği çadır alanlarına düzenli olarak odun takviyesinde bulunuluyor. Sürekli olarak çay, kahve servisinin yapıldığı çadır alanları koronavirüse karşı belirli aralıklarla dezenfekte ediliyor. Kuşadası Belediyesi tarafından oluşturulan gölgelik alanlar ve kurulan aydınlatma sistemi de çadır alanlarında yaşamı kolaylaştırıyor.
Artçı sarsıntıların sürdüğü Kuşadası’nda tüm birimleri ile birlikte 7/24 esasına göre çalışmaya devam eden Kuşadası Belediyesi’nin, depremin ardından geçen 6 gün boyunca vatandaşlara Mobil İkram Aracı ile 22 bin kase çorba dağıttığı, 350 battaniye ile 35 yatağı da ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırdığı, gidecek yeri olmadığını beyan eden 98 vatandaşın ise çeşitli otellerde misafir edildiği belirtildi.

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