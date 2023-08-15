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KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ KONUSU VE OYUNCULARI! Kuşatma: Nişancının Gözü nerede ve ne zaman çekildi?

15.08.2023 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuşatma: Nişancının Gözü filmi bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak. Gerilim ve aksiyon türünü ele alan Kuşatma: Nişancının Gözü filminin yönetmen koltuğunda Josh Sternfeld oturmuştur. Peki, Kuşatma: Nişancının Gözü konusu nedir, oyuncuları kimdir? Kuşatma: Nişancının Gözü nerede ve ne zaman çekildi?

Kuşatma: Nişancının Gözü filmi konusu ve oyuncuları gibi detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. ABD yapımı Kuşatma: Nişancının Gözü filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. İşte Kuşatma: Nişancının Gözü filmi hakkında detaylı bilgiler...

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ KONUSU

Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ OYUNCULARI

Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson

KUŞATMA: NİŞANCININ GÖZÜ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı kuşatma filmi 2022 yılında vizyona girmiştir.


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