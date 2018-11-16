Kuşum Aydın: Beni ince kadın çorabıyla çekin

Şarkıcı Kuşum Aydın, meslektaşı Ayla Çelik'in Bebek'te bir kafede gerçekleşen doğum günü kutlamasına katıldı.

Cadde'den Seçkin Şenvardar'ın haberine göre, saç tıraşıyla dikkati çeken Kuşum Aydın, basın mensuplarından ilginç bir ricada bulunarak, “Beni çekerken lütfen ince kadın çorabı kullanın, bebek gibi çıkmak istiyorum” dedi.

Aydın, "Playback yapanlar haram yiyor" şeklindeki sözleriyle dikkat çeken Linet’e, “Ne gereksiz bir açıklama, ayıp etmiş. Hiç yakıştıramadım. Playback de yapılır, canlı da söylenir, hepsini yapıyoruz. Daha Linet bebeyken, 'agu' derken biz playback yapıyorduk, onun dünyadan haberi yok. Böyle polemiklerle yeni çıkacak albüm promosyonu yapılmaz, bunları geçmek lazım” sözleriyle tepki gösterdi. (HT Magazin)

