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Kuşum Aydın kimdir, yaşında ve nereli? Gerçek ismi şaşırttı

03.03.2021 13:54 | Son Güncelleme:
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Kuşum Aydın kimdir, yaşında ve nereli? Gerçek ismi şaşırttı

Şarkıları, sunduğu programları, magazin dünyasında yaptığı çıkışlarla adından söz ettiren Kuşum Aydın, söz yazarlığı da yaptı. İstanbul’da doğup büyüyen ve eğitimini de burada sürdüren Kuşum Aydın’ın gerçek ismi de açıklandı.

Tekstil Sanatları Bölümünden mezun olduktan sonra yönetici olmak için İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi alan Kuşum Aydın, müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak başladı. Müzik kariyerine kulüp sahnelerinde devam eden Kuşum Aydın, sunduğu magazin programlarıyla da önemli başarılar elde etti.

KUŞUM AYDIN’IN GERÇEK ADI NEDİR?

Kuşum Aydın olarak bilinen sanatçı, söz yazarı ve sunucunun gerçek ismi Muharrem Aydın Uğurlular’dır.

KUŞUM AYDIN KİMDİR?

1 Temmuz 1966’da İstanbul’da doğan sanatçı, 1998’de çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adındaki albümünün arkasından aldığı Kuşum Aydın lakabının dışında, Şeker Aydın ve Papyon Aydın olarak da biliniyor.

Üniversite okumak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, ardından Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu. Sonrasında, yönetici olma isteğiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi alan Kuşum Aydın, müzik hayatına stüdyolarda vokallik yaparak atıldı.

KUŞUM AYDIN: ASEKSÜELİM

Kariyerini kulüp sahnelerinde devam ettiren Kuşum Aydın, sunduğu sabah ve öğle kuşağı televizyon programlarıyla popülerliğini artırdı. Kuşum Aydın, bu esnada çıkardığı albümlerle de ses getiren çalışmalara imza attı.

ALBÜMLERİ

1995’te Aydın Havası albümünü çıkaran Kuşum Aydın, 1998’de Mutlu Yıllar Kuşum, 2000’de Kanki, 2005’te Kırmızı Kart, 2009’da Şeker, 2010'da Pardon Canım Aydın Ben, 2011’de Evlenme, 2017'de Kaymaklı Pasta, yine aynı yıl Doğum Günü Şarkısı ve son olarak 2019’da da Moda adındaki şarkılarını piyasaya sürdü.

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Marmara Üniversitesi Aydın
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