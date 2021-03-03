Kuşum Aydın kimdir, yaşında ve nereli? Gerçek ismi şaşırttı

Tekstil Sanatları Bölümünden mezun olduktan sonra yönetici olmak için İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi alan Kuşum Aydın, müzik yaşamına stüdyolarda vokallik yaparak başladı. Müzik kariyerine kulüp sahnelerinde devam eden Kuşum Aydın, sunduğu magazin programlarıyla da önemli başarılar elde etti.

KUŞUM AYDIN’IN GERÇEK ADI NEDİR?



Kuşum Aydın olarak bilinen sanatçı, söz yazarı ve sunucunun gerçek ismi Muharrem Aydın Uğurlular’dır.

KUŞUM AYDIN KİMDİR?



1 Temmuz 1966’da İstanbul’da doğan sanatçı, 1998’de çıkardığı Mutlu Yıllar Kuşum adındaki albümünün arkasından aldığı Kuşum Aydın lakabının dışında, Şeker Aydın ve Papyon Aydın olarak da biliniyor.

Üniversite okumak için Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümüne giren Aydın Uğurlular, ardından Tekstil Sanatları Bölümüne geçerek buradan mezun oldu. Sonrasında, yönetici olma isteğiyle İstanbul Üniversitesi'nde işletme iktisadı eğitimi alan Kuşum Aydın, müzik hayatına stüdyolarda vokallik yaparak atıldı.