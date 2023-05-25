İpucu nasıl yazılır, ipucu yazımı nasıl olmalıdır? İpucu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı iletişimlerde en sık karşımıza çıkan sözcüklerden biri ipucu kelimesidir. Bu sözcük Türkçe kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Bu sözcük ile ilgili çok fazla yazım hatası yapılmaktadır. Konuşurken kullanılan sözcüklerde çoğunlukla yazarken hata yapılır. İpucu kelimesi de özellikle yazarken yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biridir. Kelimeleri yanlış yazmak manalarının bozulmasına da neden olmaktadır.

İpucu nasıl yazılır?

Kelimeleri yazmadan önce nasıl yazıldığını öğrenmemiz çok önemlidir. Yazımını bilmeden kullandığımız sözcükler hem cümlenin anlamını değiştirmekte hem de yazım kurallarına aykırı olmaktadır. Türkçeyi güzel kullanmak için kelimelerin doğru yazılış biçimlerinin bilinmesi gerekmektedir. Özellikle eğitim ve öğretimde Türkçe derslerinde bu konulara çok fazla önem verilir. Birçok kişi kelimelerin doğru yazımıyla ilgili ilk bilgileri eğitim hayatında alır. Bu bağlamda yazımında sıklıkla hata yapılan ipucu sözcüğünün de doğru yazımının öğrenilmesi gerekir. İpucu yazımı ile alakalı en doğru bilgiyi veren kaynakların başında TDK gelir. Ayrıca bu sözcüğün manasını da yine TDK üzerinden sorgulatmak mümkündür. Buna göre ipucu kelimesinin anlamı şudur:

(İsim) Kişi veya kişilerin aradığı gerçeğe ulaşmasını sağlayan delil, kanıt ya da iz

İpucu sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim haliyle kullanılır. Tek başına da kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük ile alakalı en sık yapılan yazım hatası ayrı bir şekilde yazılmasıdır. Bu bağlamda ipucu bitişik mi yazılır sorusu insanların kafalarında soru işaretine sebep olmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün ayrı bir şekilde kullanılması doğru değildir. Bu kelime her zaman bitişik bir şekilde kullanılmalıdır.

İpucu ayrı mı yazılır?

Kelimelerin doğru yazımıyla alakalı en doğru bilgi veren sitelerin başında TDK gelmektedir. Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet veren sitesi üzerinden sözcüklerin hem yazılışlarını hem de manalarını öğrenebilirsiniz. Bu bağlamda ipucu TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin “ip ucu” şeklinde ayrı yazılması yazım kurallarına aykırı bir durumdur. Türk Dil Kurumuna bakıldığında da bu sözcüğün bitişik bir şekilde yazıldığı görülür. Kelimeleri yanlış yazmamak için doğru yazılışlarını çok iyi bilmeniz gerekir. Bu bağlamda ipucu doğru yazılışı şu şekildedir: