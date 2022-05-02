MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir? Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler?

Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir? Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler?

02.05.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunda FOX TV ekranlarında yer alması beklenen Kusursuz Kiracı dizisinin konusu araştırılıyor. Kusursuz Kiracı dizisinde yöresel konulara da yer verilirken, dizide Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü de rol alacak. Peki Kusursuz Kiracı dizisinin konusu nedir? Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir? Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler?

MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı Kusursuz Kiracı dizisinde başrolleri Dilan Çiçek Deniz, Bennu Yıldırımlar ve Serkay Tütüncü paylaşacak. Yakında FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisi ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir?

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkiler konu alınacak. Dizide ayrıca iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri çekecek. Mona ve Yakup karakterlerinin hikayesinin gençleri de etkilemesi beklenmekte.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

kusursuz-kiraci-dizisi-konusu-ve-oyunculari-130-body

Dizinin tüm kadrosu henüz bilinmiyor. Ancak dizide rol alması beklenen oyuncular şu an için şu şekilde;

Dilan Çiçek Deniz,
Serkay Tütüncü,
Bennu Yıldırımlar.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

IMG20220216043210

Çekimleri başladığı bilinen dizinin çekim yeri henüz bilinmemekte. Konuyla ilgili yeni bir bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir?Senden Daha Güzel dizisi konusu nedir?
Arka Sokaklar'ın Zeliş'inden sütyensiz paylaşım! Ayna karşısında paylaştıArka Sokaklar'ın Zeliş'inden sütyensiz paylaşım! Ayna karşısında paylaştı
Cinsiyet değiştirmesiyle gündemdeydi! "Haddinizi bilin!"Cinsiyet değiştirmesiyle gündemdeydi! "Haddinizi bilin!"
Anahtar Kelimeler:
Bennu Yıldırımlar Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Sel felaketi! Araçlar sular altında kaldı

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işçilerle iftarda önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

Seksi fotoğraflarına annesi yardım ediyor! “Kırbaç hediye aldı”

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

İlk ciddi uyarı geldi! Bu belirtiler varsa...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.