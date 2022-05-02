Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir? Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler?

MF Yapım imzalı, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı Kusursuz Kiracı dizisinde başrolleri Dilan Çiçek Deniz, Bennu Yıldırımlar ve Serkay Tütüncü paylaşacak. Yakında FOX'ta yayınlanmaya başlayacak olan dram türündeki Türk televizyon dizisi ile ilgili bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir?

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizide bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkiler konu alınacak. Dizide ayrıca iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri çekecek. Mona ve Yakup karakterlerinin hikayesinin gençleri de etkilemesi beklenmekte.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dizinin tüm kadrosu henüz bilinmiyor. Ancak dizide rol alması beklenen oyuncular şu an için şu şekilde;

Dilan Çiçek Deniz,

Serkay Tütüncü,

Bennu Yıldırımlar.

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri başladığı bilinen dizinin çekim yeri henüz bilinmemekte. Konuyla ilgili yeni bir bilgi geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

