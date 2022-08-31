Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı konusu nedir?

FOX TV'de ekrana gelen Kusursuz Kiracı'nın konusu ve oyuncu kadrosu internette araştırılıyor. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler?

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dilan Çiçek Deniz - Mona Ünkap

Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç

Bennu Yıldırımlar - Madam Vula

Beyti Engin - Cüneyt Göktürk

Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk

Umut Kurt - Nihat Dinç

Deniz Cengiz - Suzi Dinç

Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç

Melisa Döngel - Leyla

Özlem Tokaslan - Hamiyet

Ruhi Sarı - Sami

Rüçhan Çalışkur -

Yiğit Kağan Yazıcı -

Almira Tuana Albay -

Su Çeper -

İncinur Daşdemir -

Alptekin Serdengeçti -

Şirin Öten -

Nilsu Yılmaz - Pelin Polat

Rami Narin -

Emin Günenc -

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Dizi, bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkileri konu alacak. FOX TV ekranlarında yayınlanan yapımda iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Mona ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Yakup karakterlerinin hikayesinin izleyiciyi etkilemesi bekleniyor.

