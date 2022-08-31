MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı konusu nedir?

Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı konusu nedir?

31.08.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında ekrana gelen Kusursuz Kiracı dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu merak edildi. Genç muhabir Mona'nın hikayesini işeyen yeni dizide yöresel konulara da yer veriliyor. Peki Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu ve konusu!

Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı konusu nedir?

FOX TV'de ekrana gelen Kusursuz Kiracı'nın konusu ve oyuncu kadrosu internette araştırılıyor. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler?

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Dilan Çiçek Deniz - Mona Ünkap
Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç
Bennu Yıldırımlar - Madam Vula
Beyti Engin - Cüneyt Göktürk
Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk
Umut Kurt - Nihat Dinç
Deniz Cengiz - Suzi Dinç
Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç
Melisa Döngel - Leyla
Özlem Tokaslan - Hamiyet
Ruhi Sarı - Sami
Rüçhan Çalışkur -
Yiğit Kağan Yazıcı -
Almira Tuana Albay -
Su Çeper -
İncinur Daşdemir -
Alptekin Serdengeçti -
Şirin Öten -
Nilsu Yılmaz - Pelin Polat
Rami Narin -
Emin Günenc -

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

kusursuz-kiraci1

Dizi, bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkileri konu alacak. FOX TV ekranlarında yayınlanan yapımda iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Mona ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Yakup karakterlerinin hikayesinin izleyiciyi etkilemesi bekleniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenomen dizi ekrana böyle dönüyor!Fenomen dizi ekrana böyle dönüyor!
"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!"Geldi, numarasını yaptı gitti" demişti! Ahmet Tatlıses'ten babasının sert sözlerine yanıt!
Gülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntüGülşen tahliye oldu! İşte ilk görüntü
Anahtar Kelimeler:
FOX Dilan Çiçek Deniz Serkay Tütüncü Kusursuz Kiracı dizisi ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

56 milyar liralık ceza affı! Tarih belli oldu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

30 Ağustos coşkusu! 100 bin kişi akın etti, şehirde hayat durdu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Ekipler alarma geçti! Kayıp kadın çıplak halde bulundu

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

Görücüye çıktı! F-35 ile yarışabilecek "Muhteşem görünüyor"

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

85 yaşındaki gurbetçi hayatının şokunu yaşadı! 3 milyon lirası uçtu...

Çığlık seslerini duyan ekipleri aradı! Korkunç olay, 51 yerinden bıçakladı

Çığlık seslerini duyan ekipleri aradı! Korkunç olay, 51 yerinden bıçakladı

İlginizi Çekebilir

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Cumhurbaşkanı'na ricada bulundu! "Bana yapsanız..."

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Çifte cinayet: Biri sevgilisi diğeri arkadaşı! Penisini kesip...

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Transparan tulumu gündem oldu! “Bu nasıl kıyafet?”

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.