Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler? Kusursuz Kiracı konusu nedir?

FOX TV'de ekrana gelen Kusursuz Kiracı'nın konusu ve oyuncu kadrosu internette araştırılıyor. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın üstlendiği, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı dizi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Peki Kusursuz Kiracı dizisi oyuncuları kimler?
Dilan Çiçek Deniz - Mona Ünkap
Serkay Tütüncü - Yakup Ortaç
Bennu Yıldırımlar - Madam Vula
Beyti Engin - Cüneyt Göktürk
Ümmü Putgül - Sabahat Göktürk
Umut Kurt - Nihat Dinç
Deniz Cengiz - Suzi Dinç
Hasan Şahintürk - Muzzafer Ortaç
Melisa Döngel - Leyla
Özlem Tokaslan - Hamiyet
Ruhi Sarı - Sami
Rüçhan Çalışkur -
Yiğit Kağan Yazıcı -
Almira Tuana Albay -
Su Çeper -
İncinur Daşdemir -
Alptekin Serdengeçti -
Şirin Öten -
Nilsu Yılmaz - Pelin Polat
Rami Narin -
Emin Günenc -
Dizi, bir apartmanda insanlar arasında yaşanan ilişkileri konu alacak. FOX TV ekranlarında yayınlanan yapımda iki başrol oyuncusu da internet gazetesinde muhabir rolleriyle dikkatleri üzerine çekecek. Dilan Çiçek Deniz'in canlandırdığı Mona ve Serkay Tütüncü'nün canlandırdığı Yakup karakterlerinin hikayesinin izleyiciyi etkilemesi bekleniyor.
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