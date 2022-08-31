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Kusursuz Kiracı dizisi Yakup kimdir? Kusursuz Kiracı dizisi Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü aslen nereli ve kaç yaşında?

31.08.2022 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kusursuz Kiracı dizisinde Yakup Ortaç karakterine hayat veren Serkay Tütüncü'nün hayatı ve dizileri sevenlerinin araştırma konusu oldu. Tütüncü, İzmir'de doğdu ve oyunculuğun yanı sıra futbol da oynadı. Peki, Serkay Tütüncü aslen nereli, boyu ve yaşı kaç?

Kusursuz Kiracı dizisi Yakup kimdir? Kusursuz Kiracı dizisi Serkay Tütüncü kimdir? Serkay Tütüncü aslen nereli ve kaç yaşında?

Serkay Tütüncü, FOX'un dikkat çeken dizisi Kusursuz Kiracı'da Yakup Ortaç rolüne hayat veriyor. Oyuncu son olarak Masumiyet dizisinde İlker rolünü canlandırmıştı. Tütüncü, Survivor'da da yer alarak yarışmayı 2. olarak tamamladı. İşte, Kusursuz Kiraci dizisinin Yakup'u Serkay Tütüncü hayatı...

KUSURSUZ KİRACI DİZİSİ SERKAY TÜTÜNCÜ KİMDİR?

Tütüncü, 7 Şubat 1991 tarihinde İzmir, Tire’de dünyaya geldi. Arnavut kökenli oaln oyuncu, Ege Üniversitesi’nde eğitimini tamamladı.

Serkay Tütüncü, İzmirspor, Balçovaspor, İzmir Emniyet ve Alaçatıspor takımlarında forma giydi. 2018 yılında İnsanlık Suçu dizisiyle oyunculuğa başladı. Ardından 2019-2020 yılları arasında Afili Aşk dizisinde Volkan karakterine hayat veren Tütüncü, FOX'ta Bay Yanlış ve Masumiyet dizilerinde de oynadı. Son olarak 2022 Şubat ayında Hayaller ve Hayatlar dizisinde Alaz rolünü canlandırdı. 1,78 boyundadır.

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