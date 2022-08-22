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Kusursuz Kiracı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü başrollerde

22.08.2022 21:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kusursuz Kiracı ekrana gelmek için gün sayıyor. Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Bennu Yıldırımlar ve Melisa Döngel'in başrollerde oynadığı Kusursuz Kiracı dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizide sırlarla dolu bir apartmanda yaşanan sıra dışı olaylar anlatılacak.

Kusursuz Kiracı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü başrollerde

FOX'un MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Kusursuz Kiracı'nın yayın tarihi açıklandı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın, senaristliğini Nermin Yıldırım'ın üstlendiği dizi, salı akşamları izleyici ile buluşacak.

Kusursuz Kiracı (4)

ÜNLÜ OYUNCULAR KADRODA

Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar'ın rol aldığı dizi ilk bölümüyle 30 Ağustos Salı akşamı ekranda olacak.

Kusursuz Kiracı (2)

Kusursuz Kiracı'da Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alınacak.

Kusursuz Kiracı (5)

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Dilan Çiçek Deniz Kusursuz Kiracı dizisi
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