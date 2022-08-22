Kusursuz Kiracı dizisinin yayın tarihi belli oldu! Dilan Çiçek Deniz ve Serkay Tütüncü başrollerde

FOX'un MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Kusursuz Kiracı'nın yayın tarihi açıklandı. Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın, senaristliğini Nermin Yıldırım'ın üstlendiği dizi, salı akşamları izleyici ile buluşacak.
Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Özlem Tokaslan, Ruhi Sarı, Beyti Engin, Deniz Cengiz, Umut Kurt, Nilsu Yılmaz, Rami Narin, Ümmü Putgül, Alptekin Serdengeçti, Şirin Öten, Hasan Şahintürk, Rüçhan Çalışkur ve Bennu Yıldırımlar'ın rol aldığı dizi ilk bölümüyle 30 Ağustos Salı akşamı ekranda olacak.
Kusursuz Kiracı'da Dilan Çiçek Deniz’in hayat verdiği ana karakterin yeni taşındığı apartmandaki gizemli olayları konu alınacak.
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