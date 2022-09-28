Kusursuz Kiracı final mi yapıyor, ne zaman? Kusursuz Kiracı dizisi 6. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı Kusursuz Kiracı dizisi severek takip ediliyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu ve senaryosunu ise Nermin Yıldırım'ınn kaleme aldığı dram dizisi Kusursuz Kiracı'nın reytinglerinde düşüş yaşandığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından dizinin final kararı gündem oldu. Peki, Kusursuz Kiracı ne zaman final yapıyor? İşte detaylar...

KUSURSUZ KİRACI FİNALİ NE ZAMAN?

Kusursuz Kiracı dizisi bu sezon bomba gibi başlayıp hızla düşen reytinglerin kurbanı oldu. Dizinin 6. bölümü ile final yapacağı belirtildi. Buna göre dizi 4 Ekim Salı akşamı ekranlara veda edecek.



