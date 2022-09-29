Kusursuz Kiracı'nın Mona'sı Dilan Çiçek Deniz sevgilisi Thor ile aşk pozu verdi!

Rol aldığı yapımlar dışında özel hayatıyla da gündeme gelen oyuncu Dilan Çiçek Deniz, beraberlik yaşadığı Thor Saevarsson ile dünyaevine girmeye hazırlandığını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde göbek ve göğüs dekolteli pozlarıyla çokça konuşulan isimden sevgilisiyle aşk pozu geldi.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ SEVGİLİSİ THOR İLE AŞK POZU VERDİ!

Ekranlarda Pretty Little Liars dizisinden uyarlanaran ve Star TV'de yayınlanan “Tatlı Küçük Yalancılar” dizisi ile tanınan 27 yaşındaki oyuncu, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmayı sürdürüyor.

Şimdielrde FOX TV ekranlarında Kusursuz Kiracı dizisinde rol alan ve Mona karakterini canlandıran oyuncu, geçtiğimz günlerde derin göğüs dekolteli pozlarıyla takipçilerini mest etmişti.

Deniz, bu kez sevgilisi Thor Saevarsson ile akşam yemeğine çıktı. Sevgilisi Thor, ikilinin romantik pozlarını takipçileriyle paylaşınca, ünlü oyuncu da aynı pozu takipçileriyle paylaştı.

İşte Dilan Çiçek Deniz'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



