Kütahya Genç Kızılay gönüllülerinden köy okulunda bakım ve onarım çalışması

Genç Kızılay Kütahya İl Başkanlığı gönüllülerince Merkez Darıca Köyü okulunda gerçekleştirilen bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Genç Kızılay Kütahya İl Başkanı Kazım İkbal Gümüş, yaptığı açıklamada, ”Ülkemizi de yakından etkileyen Covid-19 salgınının başlangıcından itibaren halkımızın tüm ihtiyaçlarına el uzatan ve yaralarını sarmaya çalışan Genç Kızılay Kütahya teşkilatımızca 2020 yılında il ve ilçelerimizde yapılan etkinlikler, projeler, eğitimler ve yardım dağıtımı gibi halkımızın yararına olan çalışmalar bir günü boş geçmeden devam ettirilerek, Kütahya’nın önde gelen bir sivil toplum kuruluşu olduğunu göstermiştir” dedi.

Gümüş, ”Merkez Darıca köyünde yaptığımız etkinlikle beraber en kıymetlimiz olan çocuklarımızın eğitim aldıkları okulumuzun boya badana ve temizlik işlerini üstlenerek onlara rahat bir eğitim sunmak için seferber olduk. 28 gönüllü ile başladığımız tadilatımızı bir gün gibi kısa bir sürede tamamlayarak köyümüze ve çocuklarımıza tertemiz sınıflar armağan ettik. Bizimle burada bulunan diğer gönüllülerimizle köyümüzde yine dağıtımlarımızı yaptık. Unutmayalım ki her derde her sıkıntıya koşan teşkilatımız 2021 yılında da her zaman sahalarda ve aktif bir çalışmayla gençlerimizin ve halkımızın yanında olacaktır. Kütahya’daki her gencimizi aramıza bekliyoruz” diye konuştu.