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"Kütahya Meslek Ölçeği" Tanıtım Toplantısı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Mesleki Yönlendirmede Kariyer Danışmanlığı ve Kütahya Meslek Ölçeğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirdiği "Kütahya Meslek Ölçeği" ortaokul ve Meslek Lisesi Müdürlerine tanıtıldı.Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ölçeğin diğer değişkenlerle birlikte kullanılarak daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti."Kütahya Meslek Ölçeği"nin tanıtımı programından sonra ise Şube Müdürü İsmail Güven, ölçek geliştirmede görevli olan öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.Bir aylık danışmanlık ile ildeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanlarına yönelik ölçek geliştirildi.

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Mesleki Yönlendirmede Kariyer Danışmanlığı ve Kütahya Meslek Ölçeğinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün geliştirdiği "Kütahya Meslek Ölçeği" ortaokul ve Meslek Lisesi Müdürlerine tanıtıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, ölçeğin diğer değişkenlerle birlikte kullanılarak daha da güçlenmesi gerektiğini belirtti.
"Kütahya Meslek Ölçeği"nin tanıtımı programından sonra ise Şube Müdürü İsmail Güven, ölçek geliştirmede görevli olan öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.
Bir aylık danışmanlık ile ildeki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanlarına yönelik ölçek geliştirildi. Kütahya’ya özgü olan bu ölçek ile öğrenciler ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda meslek alanlarına yönlendirilebilecekler.

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