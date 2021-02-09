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"Kütahya, sanatın ve sanatçının kıymetini bilen bir şehir"

09.02.2021 15:49 | Son Güncelleme:
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Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek Kütahya Valiliği tarafından Kütahya Kültür ve Sanat Derneğine (KÜSAD) tahsis edilen, tarihi Germiyan Beylik Konağı’nda hizmet veren Kütahya Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaret etti.KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız tarafından karşılanan Vali Ali Çelik; atölyeleri ziyaret ederek eserleri inceledi.

Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya İl Özel İdaresi tarafından restore edilerek Kütahya Valiliği tarafından Kütahya Kültür ve Sanat Derneğine (KÜSAD) tahsis edilen, tarihi Germiyan Beylik Konağı’nda hizmet veren Kütahya Kültür ve Sanat Evi’ni ziyaret etti.
KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız tarafından karşılanan Vali Ali Çelik; atölyeleri ziyaret ederek eserleri inceledi. Yıldız; Kütahya’nın çeyiz sandığı, doğu yatağı, yöresel kıyafetleri ve eserler hakkında Vali Çelik’e bilgiler verdi.

“Çalışmaları Kütahya’mızla buluşturmalıyız”
KÜSAD’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade eden Vali Ali Çelik, “İnşallah bu çalışmaları daha yaygın bir şekilde Kütahya’mızla buluşturacak projelere birlikte imza atarız. Önemli olan çini, resim ve diğer sanat faaliyetlerinin belli bir alanda belli sayıda insana hitap eden alanların dışına çıkıp birçok kişinin hayatının bir parçası haline gelmesi” dedi.
Kütahya’nın tanıtımına katkılarından dolayı KÜSAD sanatçılarına teşekkür eden Vali Çelik, “Kütahya kendi medeniyetini, şehir kültürünü kurmuş dünya üzerindeki nadide illerden biri. Sanatın ve sanatçının kıymetini bilen bir şehir. Sanatçılarımızın çabalarını net olarak gördüm. Kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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