Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında nohut kilogramı en düşük 12,24 lira, en yüksek 12,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Leblebi30,0030,00Nohut natürel12,2412,76Buğday ekmeklik3,604,63Yemlik arpa2,303,60



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