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Kütahya Ticaret Borsası

02.03.2022 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında nohut kilogramı en düşük 12,24 lira, en yüksek 12,76 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)Leblebi30,0030,00Nohut natürel12,2412,76Buğday ekmeklik3,604,63Yemlik arpa2,303,60

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